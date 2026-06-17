«Recuerda mi nombre: Leo Messi»

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Apenas acaba de empezar y el Mundial 2026 ya tiene un nombre propio: Lionel Messi. El argentino igualó con un triplete frente a Argelia el récord histórico de goles en el torneo, el mismo día que se convertía en el primer futbolista en jugar seis fases finales.

En 2005, en los albores de su exitosa carrera, un adolescente participó en una campaña publicitaria de una famosa empresa norteamericana de ropa deportiva que acababa con un primer plano del chico que decía: «Recuerda mi nombre: Leo Messi».

Más de dos décadas después, el nombre de Messi figura con letras mayúsculas en la historia del fútbol.

– Iguala el récord goleador de Klose –

El capitán albiceleste, a una semana de cumplir los 39 años, lideró el triunfo frente a Argelia (3-0) en el debut en el Mundial y llegó a 16 tantos, empatando la marca del alemán Miroslav Klose.

Veinte años después de debutar en Alemania 2006, Messi firmó su primer triplete en una Copa del Mundo para disparar la ilusión de la hinchada albiceleste por revalidar la corona de Catar 2022.

Con su participación, Messi se convirtió este martes en Kansas City en el primer futbolista en jugar partidos de seis ediciones de la Copa del Mundo, aunque el récord en solitario le podría durar menos de 24 horas, ya que Cristiano Ronaldo le igualará el miércoles si juega en el debut de Portugal contra la República Democrática del Congo.

Ganador de ocho Balones de Oro, Messi también llegó este martes a 200 partidos jugados con la casaca argentina, de la que es máximo goleador con 120 dianas.

«Estoy feliz de vivirlo con mi familia, con mis compañeros con los que están siempre, disfrutarlo con ellos es un momento muy lindo», dijo Messi tras el partido, aún sobre el verde.

– 120 goles con la Albiceleste –

También agradeció al apoyo de la afición albiceleste, que una vez más acompañó en masa al equipo: «Agradecido a la gente porque una vez más demuestra que Argentina es una locura, ¡volvimos a llenar el estadio!».

Tras un inicio de relación complicado con la hinchada argentina, que le reprochaba no ganar títulos que sí lograba con el Barcelona, Messi se sienta definitivamente en la misma mesa que Diego Maradona.

Su triplete eclipsó a las otras dos estrellas que debutaron este martes en el Mundial: Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Unas horas antes del logro del argentino, Mbappé lideró a Francia con un doblete en el triunfo por 3-1 frente a Senegal, llegando a los 14 goles en Copas del Mundo, a dos ahora de la marca que comparten Messi y Klose.

– Mbappé y Haaland, eclipsados –

Con este doblete, la estrella francesa, cuestionada en España tras una segunda temporada sin títulos en el Real Madrid, bate el récord de Olivier Giroud y se convierte en el máximo goleador histórico de los Bleus, con 58 tantos.

«No hay cuentas pendientes. Si empezara a jugar para silenciarlas, creo que tendría que jugar hasta los 80 años», ironizó el capitán de los Bleus en la tele francesa al ser preguntado por las críticas.

Entre el partido de Francia y el de Argentina, debutó en un Mundial Erling Haaland, 28 años después de la aparición de Noruega en una fase final.

El cañonero del Manchester City tampoco faltó a la cita con el gol: doblete contra Irak y los tres primeros puntos para Noruega en el Grupo I, el mismo que el de Francia.

«Estoy increíblemente orgulloso de participar en el Mundial y de ayudar a conseguir la primera victoria de Noruega en 28 años», dijo Haaland en el Estadio de Boston.

El Androide suma ya 57 goles en 51 partidos con su selección.

Tras el fiasco de la España de Lamine Yamal, que el lunes no pasó del empate sin goles ante la debutante Cabo Verde, otras estrellas del Mundial responden presente.

El miércoles será el turno de Cristiano Ronaldo y Harry Kane.

mcd/cl/ag