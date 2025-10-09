«Regresan a casa», celebran israelíes en Tel Aviv tras dos años en vilo por los rehenes en Gaza

Miles de israelíes se reunieron el jueves en una plaza de Tel Aviv que desde hace dos años congrega a los familiares de los rehenes retenidos en Gaza, esperanzados por el retorno de los secuestrados, tras dos años en vilo.

Muchos llevan pegatinas con el lema «Regresan a casa», banderas de Israel y Estados Unidos y carteles con los rostros de los rehenes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un acuerdo entre los negociadores israelíes y Hamás para la liberación de los secuestrados y un alto al fuego en Gaza.

Un grupo de israelíes radiantes cantaba y bailaba las tradicionales danzas circulares y otros saltaban de alegría en una plaza céntrica de Tel Aviv que desde el estallido de la guerra en Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023 Hamás es conocida como «La Plaza de los Rehenes».

En ese ataque, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de AFP a partir de datos oficiales. Ese día, los comandos islamistas secuestraron a 251 personas, de las cuales 47 siguen cautivas en Gaza, 25 de las cuales han muerto, según el ejército israelí.

Durante dos años, esta plaza ha sido escenario de manifestaciones para pedir el regreso de los rehenes.

«Llevamos 734 días esperando este día. No podemos imaginar estar en otro lugar esta mañana», declaró Laurence Ytzhak, de 54 años.

«Es una gran alegría, un inmenso alivio mezclado con ansiedad, miedo y tristeza por las familias que no han podido y no podrán experimentar esta alegría», dijo.

«Se me pone la piel de gallina (…) Es demasiado hermoso, y no podemos evitar pensar en los soldados que sacrificaron sus vidas por estos rehenes», declaró a la AFP.

Trump anunció que ambas partes acordaron un cese al fuego y un intercambio que permita la liberación de los rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de presos palestinos.

El gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene previsto reunirse este jueves a las 15H00 GMT para dar su visto bueno al acuerdo, que entonces debe ser rubricado formalmente este jueves en Egipto, un mediador clave junto a Catar y Estados Unidos.

Rachel Peery, una empleada de 49 años del sector informático, relató que acudió a la plaza desde su oficina porque era «incapaz de trabajar».

«No hay palabras para describir lo que siento hoy. Es indescriptible, como un júbilo espontáneo, emoción y lágrimas», contó. «Es un día que todo el país lleva esperando por dos años, cada segundo, cada día».

– «Amamos a Trump» –

Gyura Dishon, un empresario, expresó que siento júbilo al pensar en el retorno de los rehenes. «Es increíble (…) no podía parar de llorar», afirmó. «Es como algo que uno no puede creer que pueda suceder y que lleva deseando que pase, y que después se vuelve realidad de repente».

Estas negociaciones buscan el retorno inminente de los rehenes, como primera fase de un acuerdo que busca terminar con dos años de conflicto que dejó más 67.100 muertos en Gaza por la ofensiva israelí de represalia por el ataque del 7 de octubre, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

«We love Trump» (Amamos a Trump), reza un cartel en inglés que sostiene una mujer vestida como el Tío Sam, la personificación de Estados Unidos, con un sombrero azul con estrellas blancas y un vestido hecho con rayas rojas y blancas.

A su lado, un hombre con traje luce una máscara de Donald Trump con banderas de Estados Unidos e Israel.

Noam Ekhaus, una fotógrafa e investigadora en neurociencia de 36 años, relató que se despertó en medio de la noche, vio las noticias y se dirigió directamente a la Plaza de los Rehenes.

«No puedo celebrarlo sola en casa», declaró. «Hace tiempo que no sonreía así y no creo que sea la única». «Cuando camino por la calle siento algo diferente, veo algo diferente, y así es como se siente la esperanza», contó.

El Foro de las Familias de Rehenes, principal organización de familiares de los secuestrados, invitaron al presidente estadounidense a reunirse con sus representantes cuando viaje a Israel.

«Estaríamos profundamente honrados si pudiera reunirse con nosotros durante su próximo viaje a Israel. Sería sin duda una de las mayores manifestaciones de apoyo de la historia de Israel de un amigo y aliado», escribió el Foro en un comunicado.

