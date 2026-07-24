«Rosalía marcó mi vida»: Fans de la artista esperan en Santiago el inicio del ‘Lux Tour’

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Víctor Castelló

Santiago de Chile, 24 jul (EFE).- Desde hace cuatro días, medio centenar de chilenos esperan ininterrumpidamente en un céntrico hotel de Santiago para ver a la cantante española Rosalía, que llegó a Chile para brindar este viernes el primero de cuatro conciertos de su gira ‘LUX Tour’, que agotó entradas.

El grupo que hace guardia, no obstante, es apenas una representación del universo de seguidores de la artista en la capital chilena que quedó como la tercera ciudad en el mundo que más escucha sus canciones con casi 6 millones de visualizaciones, según cifras de YouTube Charts correspondientes a los últimos 90 días.

Con una corona de espinas falsa, aureolas pintadas en el pelo y camisas estampadas con ‘La última cena’ de Leonardo Da Vinci, los seguidores de Rosalía ya han adoptado la simbología católica que caracteriza a su último disco, ‘LUX’.

«Rosalía marcó mucho mi vida. Gracias a ella descubrí que quería estudiar música. Su voz, su técnica, despertó algo muy grande en mí. Dije: ‘Quiero algún día llegar a cantar como ella’. Estoy súper nerviosa», rememoró Constanza a EFE, una de las seguidoras de la artistas aglutinadas en la puerta del hotel esperando a que la cantante salga a saludar.

La artista española, que acumula 14 premios Grammy -incluyendo Grammy Latinos-, acude por cuarta vez en su carrera a Chile, donde tuvo que ampliar dos fechas más su presencia en la capital del país austral.

Reconocida por combinar diferentes estilos musicales, la artista española ha pasado por el folclore español y la música urbana para aterrizar en sonidos cercanos a la ópera y a la música algo más clásica, acompañada de un fuerte apoyo de la industria.

El fenómeno Rosalía es incomprendido para muchas generaciones, pero, según sus seguidores, su música sirve como «identidad» y «empoderamiento».

Gonzalo Montenegro, joven de 29 años que también hace guardia mientras se escuchan de fondo los temas de la artista, declaró que la música de la española representa «la oportunidad de tener una identidad propia» ya que «hace lo que ella quiere».

«Es su propuesta. El empoderamiento y ser como uno mismo quiere ser. Eso representa Rosalía», declaró.

Para gran parte de sus seguidores, Rosalía se ha convertido en un ejemplo creativo en diferentes áreas del arte, como explica Josefa, de 24 años, que estudió cine.

«Muchos de mis proyectos tienen inspiración de su música. Siempre ha estado presente en distintos aspectos. Tengo emoción de verla tan cerca», explicó.

No es un caso único. Diego, de 24 años, ve en la cantante «alguien capaz de acercar la música folclórica española a Chile» y valora positivamente el discurso de «abrazar la contradicción».

«Ella empezó a hablar de la contradicción. Sobre como uno puede contener multitudes. Explicó que en lugar de luchar contra ello, ver todo blanco o negro, uno debe abrazar esa idea y dar lugar a la creación», sentenció Diego.

La artista quedó envuelta recientemente en una polémica por compartir en sus redes sociales un vídeo de Mia Khalifa, con su canción ‘La Perla’, en el que la celebridad libanesa se burlaba de la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026.

La controversia generó que algunos seguidores manifestaran su intención de vender o devolver las entradas de sus conciertos en Buenos Aires, y Rosalía se disculpó alegando no haber leído el contenido de la publicación.

Pese a ello, tras su paso por Chile, Rosalía continuará su gira por Argentina, Brasil y México, antes de cerrar el ‘LUX Tour’ el 3 de septiembre en San Juan (Puerto Rico), poniendo fin a seis meses de conciertos por 17 países. EFE

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