«Secuestrados, aislados de todo»: así describe su detención en Venezuela panameño liberado

Ciudad de Panamá, 23 ene (EFE).- «Éramos muchos extranjeros, secuestrados prácticamente porque estábamos aislados de todo, no había comunicación», así describe su detención en Venezuela el panameño Olmedo Javier Núñez, quien este viernes llegó a Panamá tras permanecer detenido en el país suramericano desde junio pasado por un presunto espionaje.

«Nos mantuvieron prisioneros en una cárcel de máxima seguridad, no teníamos contacto alguno con lo que era el exterior», declaró Núñez, visiblemente conmocionado, tras descender del avión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que sirve a la capital panameña.

En todo el tiempo que estuvo detenido, la «única persona» a la que pudo ver fue «a la cónsul» panameña en Venezuela, «y lo demás fueron solamente dos llamadas», relató Núñez, tripulante de un barco de bandera panameña que fue interceptado en junio pasado en la zona económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo con la información oficial.

«Las autoridades venezolanas acusaron a la tripulación de un presunto caso de espionaje. El ciudadano panameño se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores a bordo de la nave», detalló a inicios de enero la Cancillería panameña.

La tripulación se componía de nueve personas: dos neerlandeses -incluyendo al capitán-, tres hondureños, un español, un indonesio, un panameño y una húngara.

Los detenidos «siempre tratábamos de darnos apoyo, más que todo porque somos muchos extranjeros secuestrados prácticamente», relató.

«Ellos nos coaccionaban de muchas maneras para mantenernos lo más aislados que pudieran, para que no se diera la comunicación al exterior de quiénes estábamos, de dónde éramos, pero siempre tratando de ver cómo entre nosotros mismos nos apoyábamos mucho», agregó.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes que Núñez fue liberado y le dio la bienvenida «a su patria» en un mensaje en la red X.

Hace una semana, el presidente Mulino también había anunciado la liberación de Núñez con base a una «información recibida» entonces, pero finalmente no se concretó, como posteriormente informó la Cancillería.

El despacho de Exteriores panameño citó el pasado 16 de enero declaraciones de Alfredo Romero, portavoz de la organización Foro Penal, que da seguimiento a los detenidos en Venezuela, según las cuales «el panameño Javier Olmedo Núñez estaba en la lista de excarcelados este miércoles (14 de enero) en la noche, pero por razones que no comprendemos no fue liberado».

El caso de Núñez fue elevado ante organismos internacionales como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se ha expuesto ante el Consejo de Seguridad de la ONU o la Organización de los Estados Americanos (OEA), según la información oficial panameña.

El Gobierno venezolano ha iniciado un proceso de excarcelación de cientos de detenidos, muy criticado por las fuerzas opositoras y ONG internacionales por su lentitud y porque se están imponiendo cautelares a los liberados.

Estas últimas excarcelaciones se han llevado a cabo pocos días después de los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano en los que fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. EFE

