«Sepan que México está con ustedes»: afirman ‘Los Topos’

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Raúl Martínez

Valencia (Venezuela), 28 jun (EFE).- «Sepan que México está con ustedes», esa es la frase con la que Martín Pérez resume a EFE su llegada, junto a sus demás compañeros de la agrupación de rescate mexicana ‘Los Topos’, a la ciudad de Valencia para luego trasladarse a localidad La Guaira, que fue la mayor afectada tras los terremotos del pasado miércoles en Venezuela.

Y es que el vuelo que los traía a cumplir sus labores de rescate en suelo venezolano tuvo que ser demorado en Panamá mientras la tripulación y pasajeros esperaban pacientemente la llegada de este contingente compuesto de seis hombres y una mujer, quienes fueron recibidos con aplausos al abordar la aeronave.

Pérez, quien ha cumplido misiones de rescate durante 20 años en Colombia, Ecuador, Perú, México y Nepal, afirmó que el sismo que sacudió a Venezuela ha sido uno de los «terremotos más fuertes» en los que ha tenido que participar.

«Fue fuerte, con unas zonas de mayor desastre», apuntó. Sin embargo, el también paramédico mexicano insistió en que está en el país para «ayudar a quien lo necesite y hasta el momento que se requiera».

«Venimos a ayudar. Donde vean a algunos vestidos de naranja es México que está con ustedes», sentenció.

Lo que se hereda…

Susana Pedroza es la única mujer en este contingente de ‘Los Topos’ que se encuentra en Venezuela y afirmó a EFE que su pasión por el rescate y ayuda de personas y animales durante los desastres naturales lo heredó de su padre.

«Mi papá es topo desde el 2017 y siempre he querido ser lo que mi papá es», señaló y reveló que «lo más bonito» de su trabajo es «la gente que se rescata y salvar vidas».

«Sabemos lo que se siente que se sacuda. Se va a poder, se va a poder», dijo, y añadió que Venezuela representa su primera misión internacional como paramédico dentro de la agrupación que integra desde hace dos años.

El Gobierno de Venezuela informó este domingo de que 33 personas han sido rescatadas con vida, en medio del despliegue de rescatistas internacionales y nacionales tras el terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y que afectó principalmente al estado La Guaira.

Los dos sismos dejan hasta ahora 1.450 fallecidos, 3.150 heridos y 12.721 familias afectadas. EFE

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