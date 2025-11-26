«Ser médico y padre en Gaza es muy duro», asegura doctor palestino evacuado a España

2 minutos

(Actualiza con más declaraciones)

Madrid, 26 nov (EFE).- El médico palestino Refaat Alathamna, recién evacuado a España con su mujer y sus seis hijos gracias a una campaña apoyada por personalidades del mundo de la cultura española y profesionales sanitarios, relató este miércoles en Madrid parte de su calvario durante la guerra en la Franja de Gaza.

«Ser médico y padre en Gaza es muy duro», relató Alathamna en una rueda de prensa en Madrid, donde aterrizó junto a su familia el 23 de noviembre procedente de Jordania tras un vuelo con escala en Catar.

Padre de seis hijos, entre ellos un bebé nacido en Jordania hace apenas un mes, Alathamna logró salir de Gaza tras más de año y medio de lucha, y más de diez desplazamientos internos por culpa de los bombardeos continuos.

Alathamna reiteró la importancia de las ayudas de la población civil, ya que “la mayoría de la gente que sobrevive en Gaza es gracias a ellos” porque el bloqueo que continúa ejerciendo Israel sobre la Franja no permite la entrada de la ayuda humanitaria necesaria.

“Lo más terrible es tener cinco niños y sentir la impotencia de no poder cuidarlos” por tener que salir todos los días a comprar agua y buscar baterías para conseguir luz cuando cayera la noche, contó en la rueda de prensa.

En su labor como médico, Alathamna tenía guardias a diario en las que llegaban decenas de heridos de golpe. “Los niños gritaban por sus padres, pero los padres habían muerto” explicó.

Además, relató las numerosas situaciones en las que tanto él como su familia estuvieron a pocos metros de misiles y bombardeos de los que se salvaron por cuestión de segundos.

“Cayó un misil y mis hijos justo habían salido. Por suerte no estaban en el sitio exacto por pocos metros”, afirmó.

A pesar del alto el fuego vigente, “el problema de Gaza no termina, el sufrimiento no ha acabado”, denunció.

Ahora quiere encontrar en España un nuevo hogar, empezar de cero y tratar de olvidar todo lo ocurrido durante la guerra.

La campaña para sacar a Alathamna y su familia de Gaza la pusieron en marcha el pasado julio el director de cine Javier Fesser, la actriz Athenea Mata y la fundadora de la asociación sin ánimo de lucro «Hola Gaza», Lorena Santana.

En ella han colaborado más de 260 personalidades de la cultura española y profesionales sanitarios del país, así como los ministerios españoles de Asuntos Exteriores y de Ciencia, Innovación y Universidades, y los gobiernos de Bolivia y México, según sus organizadores. EFE

vcg-mb