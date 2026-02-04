«Si los iraníes quieren reunirse, estamos listos», dice Rubio

Estados Unidos está listo para reunirse con Irán esta semana, pero las conversaciones deben abarcar su programa de misiles además del nuclear, dijo el miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio.

«Si los iraníes quieren reunirse, estamos listos», dijo Rubio en una conferencia de prensa, sin confirmar un informe de los medios estatales iraníes de que las negociaciones tendrán lugar el viernes en Omán.

«Han expresado interés en reunirse y hablar. Si cambian de opinión, también estamos listos», dijo el jefe diplomático, después de que el presidente Donald Trump ordenara un gran despliegue militar cerca de la costa de Irán y amenazara con atacar.

Pero planteó incluir temas claves en las negociaciones.

«Para que las conversaciones realmente conduzcan a algo significativo, tendrán que incluir ciertas cosas, y eso incluye el alcance de sus misiles balísticos, incluye su patrocinio de organizaciones terroristas en toda la región, incluye su programa nuclear y incluye el trato a su propia gente», desgranó Rubio.

En diálogos anteriores sobre su programa nuclear, Irán ha descartado discutir sobre sus misiles, y ha presentado esas armas, capaces de alcanzar Israel, como una herramienta de autodefensa a la que todo país tiene derecho.

Pero Irán ha estado bajo una presión creciente por protestas antigubernamentales. El año pasado, Israel lanzó una campaña de ataques el año pasado.

Irán también ha perdido aliados regionales clave, tras el severo debilitamiento del Hezbolá en Líbano a manos de Israel y la caída del veterano presidente sirio Bashar al Asad.

Los medios estatales iraníes dijeron el miércoles que las conversaciones con Estados Unidos se llevarían a cabo el viernes en Omán, después de que diplomáticos dijeran anteriormente que la reunión ocurriría el viernes en Turquía.

Rubio dijo que el enviado estadounidense Steve Witkoff estaba listo para reunirse con Irán en Turquía, pero luego recibió «informes contradictorios» sobre si Teherán había aceptado.

«Eso todavía se está resolviendo», dijo, en alusión a la ubicación de las conversaciones.

