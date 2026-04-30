«Somos el patio trasero de Santiago»: la vida junto al vertedero con más metano del mundo

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Sebastián Silva y María M.Mur

Tiltil (Chile), 30 abr (EFE).- Tiltil, una comuna rural e industrial 55 kilómetros al norte de la capital chilena, acapara pocas veces la atención pública, pero la semana pasada fue portada en los medios cuando un informe de la ONU señaló que su relleno sanitario de Loma Los Colorados es el que más gas metano emite del mundo.

La noticia empezó a saltar de chat en chat entre los vecinos de las pequeñas poblaciones de Rungue y Montenegro, las más cercanas a este vertedero que recibe casi el 60 % de los residuos domésticos de Santiago, donde viven más de 8 millones de personas.

«Somos el patio trasero de la Región Metropolitana», lamentó a EFE Cecilia Carrillo, una ama de casa de Rungue, de 60 años.

Gracias a la información recabada por una treintena de satélites, el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) publicó un listado con las 50 fuentes de origen humano que emiten más metano (CH4), un gas de efecto invernadero cuyo poder de calentamiento es 86 veces superior al del dióxido de carbono (CO2) y que se produce por la descomposición de la materia orgánica.

Con una emisión estimada anual de 102.667 toneladas, Loma Los Colorados lidera la lista, seguido de un yacimiento de gas y petróleo en Turkmenistán y otro vertedero en India.

El metano no solo agrava el cambio climático, sino que también actúa como precursor del ozono troposférico, un contaminante tóxico del aire que causa impactos en la salud humana.

Malos olores y moscas

El metano, sin embargo, no es el principal dolor de cabeza de los vecinos de Tiltil, que llevan años denunciando la cantidad de basura que se amontona en las veredas de la carretera y que botan los camiones de camino al vertedero.

También se quejan de los malos olores -aunque admiten que han disminuido con los años- y de las moscas, que les obligan a mantener las ventanas cerradas, principalmente en verano.

«Los camiones pasan muy cerca de nuestras viviendas y uno identifica rápido que son de KDM (dueña del vertedero) porque sabemos cómo huelen», señaló a EFE María José Guerra, vecina de Rungue y extrabajadora del relleno.

Además de la contaminación del aire, desde el Colegio Médico de Chile explicaron a EFE que vivir cerca de basureros tiene otras implicaciones para la salud, como el aumento del riesgo de enfermedades infecciosas.

«No tenemos certezas de que los percolados (líquidos derivados de la descomposición de residuos orgánicos) no lleguen a las napas y, a través de eso, al agua o la alimentación», declaró Yuri Carvajal, del gremio médico.

Críticas al informe

KDM, la administradora del relleno desde hace casi tres décadas, subrayó en una declaración escrita enviada a EFE que el informe de la ONU «no resulta representativo, dado que corresponde a una medición puntual de inicios de 2026», y aseguró que lo correcto es usar un indicador de eficiencia ambiental «más preciso», como las emisiones por tonelada dispuesta.

Bajo este enfoque metodológico y considerando también sus procesos de mitigación y valorización de emisiones, «Loma Los Colorados se posiciona como uno de los rellenos con menores tasas de emisión a nivel nacional», añadieron.

Desde 2007, de acuerdo a KDM, se impulsa un proyecto de captura y valorización energética del biogás, que ha evitado la emisión de más de 700 millones de metros cúbicos de metano a la atmósfera y ha logrado una reducción de 11 millones de toneladas de CO2 equivalente.

Ni el Gobierno central ni el regional accedieron a comentar con EFE el informe.

«Me pregunto si a la gente que tiene la plata y toma las decisiones le gustaría tener la basura en su patio», reflexionó a EFE Ana Menéndez, dueña de un pequeño restaurante en Montenegro.

«Zona de sacrificio»

Ubicado en un cerro precordillerano, Loma Los Colorados forma parte de un cordón industrial donde conviven medio centenar de empresas contaminantes, entre ellas otro relleno, una cementera, criaderos de animales, una planta de secado de excrementos o relaves mineros.

Responsable del 30 % del total de las emisiones de la capital, Tiltil está considerada una «zona de sacrificio», territorios que «sostienen el funcionamiento urbano de otros, mientras asumen riesgos y deterioro ambiental», explicó a EFE Caroline Stamm, del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica.

«Solo nos envían industrias que nadie quiere en sus comunas», denunció a EFE Herna González, presidenta de la asociación Acción Ambiental y Salud de Rungue.

Desde la Municipalidad de Tiltil, reconocieron a EFE estar «desbordados» y afirmaron que el camino no debe ser solo mitigar los impactos y fiscalizar, «sino a cambiar el modelo territorial que ha llevado a Tiltil a esta situación».

«La Constitución establece el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y a nosotros -cerró González- nos están vulnerando nuestros derechos desde hace muchos años». EFE

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