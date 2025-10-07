«Son días decisivos», dice Netanyahu en segundo aniversario de los ataques de Hamás

2 minutos

Jerusalén, 7 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes en su primer declaración pública tras la festividad judía del Sucot, que el país afronta días críticos a fin de lograr los objetivos de la actual ofensiva bélica en Gaza, que hoy cumple dos años.

«Ciudadanos de Israel, nos encontramos en días decisivos. Seguiremos trabajando para lograr todos los objetivos de la guerra: el regreso de todos los secuestrados, la eliminación del régimen de Hamás y la promesa de que Gaza ya no representará una amenaza para Israel», dijo la Oficina de Netanyahu en un comunicado.

Sus palabras coinciden con el segundo aniversario desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 que causaron 1.200 muertos, y del inicio de la respuesta israelí con más de 67.000 palestinos fallecidos, la mayoría civiles.

Bibi añadió que tanto él como su mujer Sara inclinan hoy la cabeza en memoria de los «mártires y caídos» cuyas imágenes quedarán grabadas, ha dicho, en sus corazones «para siempre».

«Abrazamos con cariño a las familias en duelo, deseamos una pronta recuperación a los heridos en cuerpo y alma y, por supuesto, seguimos trabajando por todos los medios para que todos los secuestrados, tanto vivos como caídos, regresen», insistió.

Además, Bibi aseguró que la «guerra de resurgimiento en siete frentes» -en alusión a los ataques librados contra Irán, Yemen, o Hizbulá en Líbano, entre otros- «es una guerra crucial» para la existencia y el futuro de Israel.

«Juntos rompimos el eje iraní, juntos transformamos el rostro de Oriente Medio, juntos aseguraremos la eternidad de Israel», añadió. EFE

pms/vh

(foto)