«Talento» y «pasión por la camiseta», entre virtudes más valoradas de Delfino en su adiós

Redacción deportes, 7 oct (EFE).- El «talento» y la «pasión por la camiseta» fueron dos de las virtudes más valoradas de Carlos Delfino, una vez conocido su adiós a las canchas de baloncesto, siendo el último integrante de la denominada Generación Dorada de Argentina que aún permanecía en activo.

En sus redes sociales, la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) quiso recordar el legado del jugador, llamándole por su apodo, ‘Cabeza’, rememorando su palmarés, y le mandó sus mejores deseos para el futuro.

«Gracias, Cabeza. Por tu entrega, tu compromiso incondicional, tu talento y tu pasión por la camiseta. A sus 43 años, Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional. Sin lugar a dudas, uno de los jugadores más importantes de nuestra historia. Lo mejor para vos, siempre», reza el comunicado.

También el base del Real Madrid Facu Campazzo compartió en la misma red social la publicación de la CABB y agregó: «Fue un hermoso placer @cabezadelfino».

Con la Albiceleste, el alero logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas (2004), un campeonato sudamericano (2004), un campeonato FIBA Diamond Ball (2008), dos campeonatos FIBA Américas (2011 y 2022), una plata en FIBA Américas (2007), una medalla de bronce en FIBA Diamond Ball (2004) y un bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín (2008).

El alero Carlos Delfino, de 43 años, anunció este martes su retirada profesional del baloncesto después de 27 años de carrera, por lo que dice adiós el último integrante en activo hasta ahora de la Generación Dorada de la selección argentina, ganadora del oro olímpico en Atenas 2004 tras derrotar en semifinales a la todopoderosa Estados Unidos.

El jugador de Santa Fe, que desde 2023 jugaba para el Benedetto XIV Cento de la segunda división italiana, anunció su retirada en el pódcast ‘Doble Doble’, con un escueto pero directo mensaje, priorizando su salud y el tiempo con su familia. EFE

