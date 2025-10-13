«Tenemos paz en Oriente Medio», declara Trump en la cumbre sobre Gaza en Egipto

El presidente estadounidense Donald Trump proclamó el lunes la «paz en Oriente Medio» tras firmar junto a los líderes de Egipto, Catar y Turquía una declaración como garantes del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

Trump comenzó el día con una visita a Israel, donde elogió al primer ministro Benjamin Netanyahu en un discurso ante el parlamento antes de volar a Egipto para la cumbre sobre Gaza al final de un «tremendo día para Oriente Medio».

Se acabó «la larga y dolorosa pesadilla» de la guerra en Gaza, afirmó en Israel el mandatario estadounidense, artífice de un plan de 20 puntos que hizo posible el alto el fuego entre Israel y Hamás y el canje de 20 rehenes israelíes vivos por casi 2.000 palestinos presos en cárceles israelíes.

Trump recibió una ovación de varios minutos en el Parlamento israelí, en una jornada de júbilo en por liberación de los últimos rehenes israelíes con vida, capturados en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El retorno fue recibido con gritos de júbilo y lágrimas en la denominada Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde se congregaron miles de personas.

También hubo vítores y abrazos en Ramala, en Cisjordania ocupada, y en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, cuando llegaron los primeros autobuses con los presos palestinos liberados, como estipula el acuerdo de tregua.

Israel anunció que ya liberó a 1.968 presos palestinos y el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, publicó el lunes los nombres de cuatro rehenes fallecidos cuyos restos prevé devolver a Israel durante la jornada.

Después, Trump viajó a Sharm el Sheij, donde copresidió con Al Sisi la cumbre sobre el futuro de Gaza en la que participan dirigentes de unos 20 países.

– Trump «era el único» que podía poner fin a esta guerra –

Durante una entrevista con Al Sisi a su llegada a Sharm el Sheij, Trump destacó el rol de mediador del mandatario de Egipto, que junto a Catar y Estados Unidos ejercieron de intermediarios.

«El general ha desempeñado un papel clave porque Hamás respeta a este país y respeta la autoridad de Egipto», declaró Trump durante la reunión.

Al Sisi, a su vez, alabó al mandatario estadounidense y afirmó que «estaba seguro» de que Trump «era el único» que podía poner fin a esta guerra.

El mandatario egipcio agregó que su país organizará una conferencia sobre la

reconstrucción de Gaza junto con Estados Unidos y los demás socios internacionales.

En un discurso ante el Parlamento israelí, el presidente estadounidense celebró el alto al fuego como un «triunfo increíble» que no representa solo el fin de la guerra entre Israel y Hamás, sino «el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio».

En su discurso, Trump también instó a los palestinos a «alejarse para siempre de la vía del terrorismo y la violencia».

En la concentración en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, Ronny Edry, un profesor de 54 años, dijo: «Es un día hermoso, que esperábamos desde hace dos años».

Pero también mencionó «la tristeza por aquellos que no vuelven y los casi 2.000 muertos de la guerra» del lado israelí.

En Gaza, el Ministerio de Salud controlado por el gobierno de Hamás, anunció este lunes que 67.869 personas habían muerto en la ofensiva lanzada por Israel en este territorio palestino por el ataque de 2023.

Un primer grupo de siete rehenes vivos fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja por la mañana, y seguido de otro de 13 personas.

– Trump se reúne con Mahmud Abás –

Ni Netanyahu ni Hamás asistieron a la cumbre en Egipto, pero el presidente de la Autoridad Palestina que administra parcialmente Cisjordania, Mahmud Abás, fue a la cita y se reunió con Trump.

La gobernanza de la Franja de Gaza, devastada por dos años de guerra, es uno de los temas claves que está pendiente.

Luego del retiro progresivo del ejército israelí, que controla 53% de la Franja, el plan estadounidense prevé una fase posterior en la que Hamás será excluido de ejercer el poder en Gaza, donde gobierna desde 2007, y también contempla un desarme del movimiento islamista.

El plan señala que el gobierno será confiado a «un comité palestino tecnocrático y apolítico» bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición dirigido por Trump.

En Gaza, miles de palestinos desplazados emprendieron en los últimos días el regreso a casa, en medio de un paisaje de ruinas.

Algunos camiones con ayuda humanitaria entraron al territorio, pero habitantes de Jan Yunis, en el sur, denunciaron saqueos por personas hambrientas.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás que causó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

