«Tenemos que abandonar los combustibles fósiles»: el jefe de las negociaciones de la COP31 dice a la AFP

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El próximo presidente de las negociaciones de la COP31 declaró el lunes a la AFP que la guerra en Oriente Medio subrayó la necesidad de «abandonar los combustibles fósiles» y rechazó las críticas de que la cumbre climática de la ONU esté perdiendo relevancia.

Chris Bowen, que también es ministro de Clima y Energía de Australia, afirmó que la nueva preocupación en torno al suministro mundial de combustible, a medida que Irán e Israel lanzan nuevos ataques, solo «demuestra los riesgos» de la dependencia de los combustibles fósiles.

«La buena noticia es que la respuesta a la crisis a corto plazo y a la crisis a largo plazo es, en esencia, la misma: es decir, alejarse de la dependencia de una fuente de energía que… solo va a volverse menos fiable», dijo Bowen a la AFP en una entrevista exclusiva al margen de las sesiones climáticas intermedias de la ONU en Bonn.

«Tenemos que abandonar los combustibles fósiles», remarcó.

El ministro australiano tiene la misión de conducir las conversaciones de noviembre con el objetivo de romper el estancamiento en torno a los combustibles fósiles que ha caracterizado las últimas COP.

– «Resultado sólido» –

Bowen no solo se enfrenta a un shock petrolero histórico, sino también a una coalición revitalizada de países que exigen una eliminación más rápida de los combustibles fósiles, el principal motor del calentamiento global causado por el ser humano.

La organización de la próxima COP31 corresponde a Turquía, que también la presidirá, pero Bowen dirige las maratónicas conversaciones en virtud de un inusual arreglo alcanzado después de que Canberra y Ankara compitieran por albergar la cumbre climática más importante del mundo.

En los próximos meses deberá sentar las bases para un consenso entre casi 200 países, incluso mientras la guerra sacude los mercados energéticos, las naciones se apresuran a asegurar suministros de combustible y el cambio climático pierde prioridad en la agenda.

Bonn es el lugar donde los negociadores gubernamentales se reúnen en junio para pulir los detalles técnicos y reducir las diferencias sobre la acción climática global antes de que los líderes aborden las decisiones de mayor calado en la COP31.

«Estamos hablando con las partes sobre lo que quieren ver, y trataremos de encauzar eso hacia un resultado muy sólido», dijo Bowen, que asistió a las últimas cuatro COP como ministro en el gobierno de centroizquierda del primer ministro australiano, Anthony Albanese.

La cumbre del año pasado en Brasil terminó con un pacto modesto que no mencionó explícitamente los combustibles fósiles, y muchos países temen una repetición a menos que se ejerza un liderazgo más firme.

El lunes, la Alianza de Pequeños Estados Insulares, vulnerable al clima, afirmó que los países no podían seguir ignorando «el elefante en la habitación» y advirtió que cualquier cosa que no sea reducir los combustibles fósiles es «maquillar las grietas».

– «Trabajo duro» –

Frustrados por la falta de avances en la última cumbre, casi 60 países asistieron en abril en Colombia a una reunión sin precedentes en el mundo dedicada a acelerar la transición lejos de los combustibles fósiles, al margen del proceso de la ONU.

Bowen dijo que la conferencia disidente en Santa Marta fue «una contribución positiva», pero no precisó cómo podrían incorporarse sus preocupaciones al resultado final negociado.

«El consenso llega en noviembre con trabajo duro. No acepté este trabajo porque pensara que sería fácil, no vine aquí a hacer las cosas fáciles. Acepté este trabajo porque es difícil», afirmó.

Muchos países han criticado el modelo basado en el consenso, por el cual las decisiones en las COP pueden ser bloqueadas por un pequeño puñado de países, pero Bowen señaló que «es lo que tenemos. Y eso no va a cambiar».

Dijo que los países, grandes y pequeños, siguen siendo en cierta medida dependientes de los combustibles fósiles, incluida Australia, que es un importante exportador de carbón y gas, pero depende en gran medida de las importaciones de gasolina, diésel y otros combustibles.

Bowen canceló su primer viaje al extranjero como jefe de las negociaciones de la COP31 en abril, cuando una refinería de petróleo se incendió en Australia.

«Históricamente, Australia es sin duda un villano climático, pero también puede usar su condición de gran productor de combustibles fósiles para liderar la conversación sobre la transición lejos de los combustibles fósiles», declaró a la AFP en Bonn Simon Bradshaw, responsable de la COP31 en Greenpeace Australia Pacífico.

Bowen señaló que todos los países «tienen un perfil de combustibles fósiles» y que «estamos todos juntos en esto».

«No es solo tarea de los importadores. No es solo tarea de los exportadores. Para eso sirve una COP: para reunir a todas las partes».

Las COP «envían una señal al resto del mundo» de que el tema se está tomando en serio, afirmó.

«Tenemos que dar una señal muy positiva. Estoy convencido de que podemos hacerlo», dijo.

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