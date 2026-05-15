«Tiene que haber justicia»: Despiden en misa a preso político muerto en Venezuela

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Decenas de familiares de presos políticos acompañaron este viernes una misa para despedir a Víctor Hugo Quero Navas, un comerciante que murió bajo custodia del Estado tras pasar año y medio en desaparición forzada, según su familia.

El gobierno de Venezuela informó de la muerte de Quero el pasado 7 de mayo, nueves meses después de haber ocurrido en una cárcel de máxima seguridad donde fue recluido sin que su familia pudiera verlo.

Quero, arrestado en enero de 2025, forma parte de una veintena de presos políticos que han muerto bajo custodia desde 2014, según estimaciones de la ONG Foro Penal.

Su deceso se conoce en medio de una amnistía impulsada en febrero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos luego de la captura en enero de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

«Dios me dé la fortaleza», susurró entre sollozos su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, quien escuchó la eucaristía en primera fila abrazada por varios de sus allegados.

«Aquí tiene que haber justicia de una vez y por todas», dijo María Elena Peralta, de 76 años, una de las asistentes a la misa oficiada en una iglesia en el centro de Caracas.

Durante años defensores de derechos humanos han denunciado un patrón de desapariciones forzadas en Venezuela.

«Sabemos la tragedia que está pasando esta señora y también sabemos el horror que el Estado venezolano cometió al ocultar esta muerte por tanto tiempo», afirmó el abogado Joel García, quien ha defendido a varios presos políticos.

«Hay muchos casos en esa situación. Uno de los más emblemáticos es el de Hugo Marino, ya son siete años que esta señora (su madre) no conoce su paradero», agregó García antes de la misa.

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