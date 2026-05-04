«Tragedia inexplicable»: Testigos lamentan fatal accidente en show automovilístico en Colombia

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«Me acuerdo y todavía me asusto», dijo al borde de las lágrimas Leidy Casas, que estuvo a punto de ser arrollada por una camioneta gigante que perdió el control durante una exhibición de autos el domingo en el suroeste de Colombia.

Tras un par de acrobacias, el llamado «monster truck» empezó a lanzar chispas mientras avanzaba hacia los espectadores, en un accidente que dejó tres muertos, dos menores de edad y una mujer adulta, así como decenas de heridos.

Casas relató a la AFP los segundos de terror que vivió junto a su hijo y esposo cuando la conductora se precipitó hacia ellos en la ciudad de Popayán, en momentos en los que grababa un video.

«No pude pararme, no pude moverme (…) Yo solamente estaba esperando que el carro pasara por encima de nosotros», contó.

Las imágenes muestran al todoterreno dar vueltas en círculos por la pista y saltar obstáculos cuando, de repente y a gran velocidad, atraviesa las barreras metálicas que separaban a los espectadores del autódromo.

De inmediato se desató el caos: gritos, llantos y decenas de personas corrían para mantenerse a salvo.

– «Impotencia» –

Tras el accidente que dejó más de 40 heridos según el último balance de las autoridades, cinco niños se encuentran en «estado delicado de salud» en el principal hospital de la ciudad, dijo el médico René Zúñiga.

A ese centro arribaron dos personas que fallecieron poco después. «Llegaron en muy malas condiciones. No hubo ya absolutamente nada que hacer», agregó el doctor.

Fue «una tragedia inexplicable», dijo Miller Velarde, abuelo de Hellen Velarde, una niña fallecida dos días después de su décimo cumpleaños. El espectáculo había sido su regalo.

Otro nieto de Velarde está en cuidados intensivos, tras ser operado anoche por un trauma en la cabeza.

Fue «un evento que prácticamente no tiene seguridad» y constituye «un crimen», agregó.

El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Muñoz, ordenó abrir una «investigación rigurosa» sobre los hechos que «jamás debieron ocurrir».

La cantidad de heridos «fue algo impresionante», dijo el socorrista Andrés Hurtado, que estuvo a pocos metros del accidente.

«Mi corazón se empezó a acelerar y lo único que hice fue abrazar a mi hijo», contó Camily Cruz, que vio lo ocurrido desde un graderío cercano.

«Mi impotencia era no poder ayudar a las personas que estaban ahí en el piso tiradas, llorando, inconscientes», dijo.

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