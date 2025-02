«Tratar de entender México es una aventura intelectual muy rica», dice escritor hondureño

4 minutos

Germán Reyes

Tegucigalpa, 18 feb (EFE).- El escritor hondureño José Manuel Torres Funes dijo este martes a EFE desde Francia, donde reside, que para un foráneo tratar de entender México es una «aventura intelectual muy rica», aunque para el mexicano puede ser una «dolorosa experiencia».

«Para un extranjero, tratar de entender México es una aventura intelectual muy rica que, sin embargo, para los propios mexicanos puede ser una experiencia dolorosa», subrayó Torres Funes, también periodista, quien estudió en ese país, donde ratificó su vocación literaria.

Agregó que México «es un país apasionante, muy contradictorio y con una capacidad de desdoblamiento asombrosa», y donde «las esferas de poder se han empeñado en crear un México de ficción, no hay otro ejemplo igual en América Latina, que se ha incrustado al legítimo sentido de patria que siente el pueblo mexicano».

El resultado, subrayó, «es que el nacionalismo, como todos los nacionalismos, revuelve el amor con las mentiras y eso no es sano».

«Sin embargo, cuando a ese nacionalismo se le extraen las falsedades, lo que aparece es un sentimiento patrio maravilloso y honesto y esto es lo que yo siempre he retenido de ese país. Nunca son legión quienes se aventuran a ver la realidad desnuda, sobre todo, porque el poder distribuye todo tipo de filtros para distorsionar la realidad», afirmó.

Por eso, el intelectual hondureño procura ver a México sin filtros, pero sin hacerse ilusiones políticas, porque el espíritu del PRI (Partido Revolucionario Institucional) está más vivo que nunca y encarnado precisamente en un partido que no lleva su nombre.

«Hay, no obstante, experiencias políticas locales y comunitarias muy interesantes a las que hay que acercarse. No es y no será fácil para ellos», recalcó Torres Funes, quien en 2023 presentó en Guadalajara, México, su más reciente libro, ‘Como las iguanas’ (Editorial Arlequín), con once cuentos, entre los que se destaca uno sobre un sochantre acerca del auto de fe de Maní.

El escritor está terminando una novela ambientada en Honduras, en la que también entra a Irlanda del Norte, y trata de empalmar a los dos países a través de una historia que lleva como hilo conductor a un joven periodista hondureño.

Torres Funes, también autor del libro ‘Esta tarde vi llover’, en el que busca entender la identidad urbana y social de sus compatriotas a través de los eventos políticos y el poder, se mantiene escribiendo cuentos y lleva un blog de reseñas literarias y de películas.

Del libro ‘Como las iguanas’, indicó que ha tenido sus picos de difusión, como en la última Feria del Libro de Guadalajara, donde fue el tercero más vendido de la editorial.

Agregó que entre marzo y abril lo presentará en Francia, y lamentó que hasta ahora no ha habido ningún acercamiento de librerías hondureñas para tratar de difundirlo en su país, donde también espera hacerlo trascender.

Procesadores de texto carecen de pensamiento y ética

Sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) entre los escritores y periodistas, Torres Funes dijo que «es una herramienta indispensable y variada» que puede servir «siempre y cuando la utilizamos como un instrumento de apoyo y no de sustitución».

«En lo que estoy en contra, es en usar los procesadores de texto para reemplazar nuestra propia redacción y nuestro oficio de escritura. Hay que comprender la escritura como un proceso complementario donde se investiga, se lee, se analiza, se sopesa la información, se debate, se toman decisiones, se piensa en los lectores y finalmente, se redacta», enfatizó.

Señaló además que «los procesadores de texto son herramientas de redacción con capacidades operacionales, pero que carecen de pensamiento, de ética y de sentimientos».

Torres Funes considera que «si los medios o las editoriales buscan periodistas y escritores que no se resistan a las censuras, que traten con simplicidad temas complejos, que se deshagan de dilemas éticos, que prioricen en el interés de los propietarios y no en el interés de la ciudadanía, dóciles ante el poder y que se encargan de ocultar y no mostrar la realidad, por supuesto, la IA es una solución viable».

«Pero entonces hay que asumir por consiguiente la desaparición de la prensa, la misma literatura y cualquier ideal, hasta el más residual, de lo que es una sociedad democrática. El dilema de la IA, sin embargo, es una oportunidad para repensar nuestro papel social como escritores y periodistas, para profundizar en las complejidades de nuestro oficio y para oponer una resistencia», apostilló. EFE

gr/adl/sbb

(foto)