«Un viaje humillante», denuncia una palestina a su regreso de Egipto

afp_tickers

3 minutos

Fue «un viaje humillante», declara Rotana Al Riqib. Una decena de palestinos abrazan llorando a familiares a su regreso a una Gaza en ruinas, tras la reapertura muy limitada del paso fronterizo de Rafah con Egipto.

El lunes al anochecer, la alegría se entremezcló con la emoción cuando bajaron del autobús que los llevó al hospital Naser de Jan Yunés, en el sur de la Franja de Gaza.

Estaban rodeados por una pequeña multitud que intentaba captar el momento con sus teléfonos móviles.

El ansiado reencuentro tuvo un gusto amargo.

«Ha sido muy difícil, había controles por todas partes. Registraban todas nuestras pertenencias, sobre todo en el puesto de control del ejército» israelí, cuenta a AFP una mujer, Samira Said.

Rotana Al Riqib dijo estar agotada por «un viaje humillante» y registros «minuciosos».

«Los israelíes nos interrogaron y nos confiscaron todo. Solo nos dejaron la ropa», confiesa. «Todo está prohibido, la comida, el agua, los perfumes. No hemos podido traer ni un regalo a nuestros hijos».

«No quieren que mucha gente vuelva a Gaza. Más bien querrían que mucha gente se marchara», añade esta treintañera sobre los controles draconianos de las autoridades israelíes a la entrada en el territorio.

En total, unas veinte personas, de las aproximadamente 200 esperadas, cruzaron el lunes la frontera en ambos sentidos. Es el único punto de entrada y salida de Gaza que no pasa por Israel, el cual permanece prácticamente cerrado desde que el ejército israelí tomó el control del lado palestino en mayo de 2024.

Entre ellas volvieron nueve mujeres y tres niños que salieron de Gaza para recibir tratamiento médico en Egipto antes del cierre de la frontera, informó este martes un responsable palestino.

– «Rayo de esperanza» –

Ellos regresan pero a miles de palestinos de Gaza les gustaría irse del territorio, sometido a un estricto control israelí desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023 en represalia por un brutal ataque del movimiento islamista Hamás en suelo israelí.

Muchos de los que quieren huir son enfermos o heridos.

El lunes, cinco heridos y sus siete acompañantes salieron de Gaza, aprovechando esta reapertura bajo estricto control.

Egipto, el único país fronterizo con Gaza, excepto Israel, se opone a un desplazamiento masivo de palestinos hacia su territorio.

Umm Mohamed Abu Shaqfa, una mujer de 37 años que vive en la ciudad de Gaza, cuenta que su hija de 11 años, Nisreen, padece desde hace seis años una enfermedad sanguínea para la que no existe tratamiento en Gaza, y que ha recibido luz verde de las autoridades y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ir al extranjero.

Pero espera en vano. «La apertura es un rayo de esperanza», afirma. «Vivimos de la esperanza. Todos los días voy al Ministerio de Sanidad y a las oficinas de la OMS para ver si el nombre de mi hija está en la lista», añadió la madre.

Según Mohamed Abu Salmiya, director del hospital Al Chifa, el más importante de la Franja de Gaza, alrededor de «20.000 pacientes, entre ellos 4500 niños», necesitan «atención médica urgente» en el territorio.

El martes se prevé que los retornos y las evacuaciones prosigan a cuentagotas.

Esto se debe a que Israel no ha autorizado por el momento la reapertura total de la frontera pese a estar prevista en el plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra con Hamás.

Las organizaciones internacionales también la reclaman para permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria en Gaza.

burs-sg/anb/erl/mb