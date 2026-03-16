«Una batalla tras otra» y «Pecadores» enfrentan su último duelo en los Óscar

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Las estrellas derrocharon glamur este domingo en el corazón de Hollywood para los Óscar, la mayor gala del cine que este año se ha visto marcada por el último duelo entre «Una batalla tras otra» y «Pecadores», las favoritas a coronarse como película del año.

La 98ª edición de la velada, conducida por el humorista Conan O’Brien, promete momentos electrizantes y emotivos, como la interpretación en vivo de la canción nominada por «Las guerreras K-pop» o un homenaje al actor Robert Redford, fallecido el año pasado.

O’Brien dio inicio al evento principal con una rutina cómica en la que destacó las mejores cintas de la noche.

Aprovechó su monólogo de apertura para lanzar una pulla al nominado a mejor actor Timothée Chalamet por «Marty Supremo», quien recientemente fue objeto de críticas por unos comentarios en los que menospreciaba la importancia del ballet y la ópera.

«La seguridad es extremadamente estricta esta noche», dijo el comediante, en lo que inicialmente parecía referirse a las medidas de protección reforzadas del evento debido a la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

«Me han dicho que hay preocupación por posibles ataques tanto de la comunidad de la ópera como de la del ballet», bromeó O’Brien, antes de que la cámara mostrara a Chalamet riéndose.

El primer número musical de la jornada abrazó a «Pecadores», con el joven Miles Caton interpretando la nominada «I Lied To You», al tiempo que una «troupe» de bailarines y músicos recrearon en vivo una de las secuencias más distintivas de la producción que traza la historia de la música negra.

Un abreboca de lo que la fiesta que cierra la temporada de premios tiene en agenda, incluyendo un desenlace impredecible.

«No sabremos quién va a ganar hasta que no se abra el último sobre», dijo a AFP Clayton Davis, especialista de premios de la revista Variety.

Dirigida por Ryan Coogler, «Pecadores» llega al frente con un récord de 16 nominaciones, mientras que el retrato de Paul Thomas Anderson de un Estados Unidos contemporáneo, «Una batalla tras otra», le muerde los talones con 13 candidaturas.

Davis sostuvo que ambas cintas, que han dominado la temporada de premios, matemáticamente tienen la oportunidad de convertirse en la mayor triunfadora de todos los tiempos, para lo cual tendrían que superar el récord de 11 galardones que comparten Ben-Hur (1959), «Titanic» (1997) y «El señor de los Anillos: El retorno del rey» (2003).

«Pecadores», que aborda el conflicto racial que ha permeado históricamente a la sociedad estadounidense con una metáfora vampírica, se beneficia además de su éxito en taquilla, opina Davis.

Pero los géneros que mezcla, terror y musical, no son tradicionalmente favoritos en los Óscar.

Lo mismo le pasa a «Una batalla tras otra», que sigue la desesperación de un exrevolucionario cuando el pasado regresa para pasarle factura en un contexto marcado por las tensiones entre supremacistas blancos, activistas e inmigrantes, y que ha hecho campaña como una comedia.

– «Ya es hora» –

En la categoría de dirección, ¿la Academia premiará a Anderson, quien nunca ha ganado un Óscar a pesar de acumular 14 nominaciones? ¿O a Coogler, convirtiéndolo en el primer director negro en vencer en esta categoría en la historia de los premios?

«Si sigues las estadísticas, te diría que Paul Thomas Anderson ganará», dijo el columnista. «Sin embargo, he hablado con muchos votantes (…) y el amor por Coogler no se puede negar».

Un votante anónimo le dijo a AFP que ve la balanza inclinada a favor de Anderson.

«Ya es hora. Creo que la Academia honrará a Anderson», comentó el elector destacando su aclamado currículo.

Otra pelea ajustada se dará en la categoría internacional, donde la noruega «Valor sentimental», con un total de nueve nominaciones, y la brasileña «El agente secreto», con cuatro, se posicionan como favoritas.

«Es la categoría más difícil de este año», dijo Davis.

– Actuación –

El primer premio de la noche, a mejor actriz de reparto, fue para Amy Madigan, la veterana estrella que interpretó a la aterrorrizante tía Gladys en «La hora de la desaparición».

Mientras tanto, en el Teatro Dolby de Hollywood el resto de los actores nominados se comen las uñas por la definición del resto de las categorías.

El único consenso en los pronósticos parece ser el triunfo probable de Jessie Buckley como mejor actriz por su madre en duelo en «Hamnet».

Michael B. Jordan, con un rol doble en «Pecadores», ganó impulso tras destronar al favorito Timothée Chalamet en los Premios de los Actores.

Pero Davis no descarta fácilmente a Chalamet, a pesar de sus comentarios sobre la ópera y el ballet.

Entre los nominados a mejor actor de reparto, la preferencia parece inclinarse por Sean Penn, que interpreta a un rígido militar, villano en «Una batalla tras otra».

Sin embargo, Davis cree que su ausencia en varias ceremonias de la actual temporada de premios puede haber afectado sus chances, y destaca la competencia del sueco Stellan Skarsgard («Valor sentimental»), y del veterano Delroy Lindo («Pecadores»).

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