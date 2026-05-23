«Una misma familia»: las futbolistas norcoreanas van por trofeo en el Sur casi de locales

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Ruy A. Valdés

Suwon (Corea del Sur), 23 may (EFE).- Miles de surcoreanos de grupos cívicos prounificación se congregaron este sábado para apoyar al Naegohyang FC de Corea del Norte, que busca coronarse en un torneo continental de fútbol femenino en el territorio del país vecino, con el que sigue técnicamente en guerra.

«Corea del Norte y Corea del Sur son una misma familia. Nuestros antepasados son los mismos. Por eso disfrutamos este evento y amamos a nuestro país», dijo a EFE Park Sang-cheol, profesor universitario cuyos padres nacieron cerca de la capital norcoreana, mientras organizaba las porras al Naegohyang FC afuera del Estadio de Suwon, al sur de Seúl.

El equipo de Pionyang, que viene de derrotar al surcoreano Suwon FC en la semifinal, disputará el partido por el campeonato de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) contra el Verdy Beleza de Tokio.

«Quienes estamos animando ahora somos la segunda, tercera y cuarta generación de esas familias (norcoreanas). Con un corazón sincero, los compatriotas del Norte y del Sur reafirmamos nuestra solidaridad», dijo la sexagenaria Kim Hyun-kyun.

Kim forma parte de una de las 200 organizaciones civiles surcoreanas prounificación que anunciaron una movilización de 3.000 simpatizantes para la semifinal y la final del torneo.

Por su parte, Kim Deok-hyung, presidente de la Asociación de Pionyang del Sur (nombre de una provincia norcoreana), defendió el apoyo al equipo norcoreano pese a la eliminación del Suwon, en un evento en el que se notaba una asistencia mayoritaria de personas de edad avanzada.

«No distinguimos entre Corea del Sur y Corea del Norte», afirmó, mientras los simpatizantes animaban fuera del estadio con bailes, tambores y banderas con la imagen de un tigre asociado a Pionyang y mensajes de apoyo, en lo que supone la primera visita a territorio surcoreano de deportistas norcoreanos en más de siete años.

La simpatizante Hyun-kyun añadió que muchos descendientes de familias del Norte aún viven con el dolor de la separación. «Los norcoreanos sufren mucho porque extrañan a sus familias. Si el Gobierno y nuestro pueblo pueden ayudarse mutuamente, espero que podamos apoyarnos unos a otros», agregó.

El Ministerio de Unificación surcoreano aprobó 300 millones de wones (unos 200.000 dólares) para apoyar la iniciativa, al considerar que podía favorecer el entendimiento intercoreano.

Pero el respaldo público al Naegohyang también ha generado críticas. El veinteañero Jeon Se-hyun, antes de entrar al partido por el campeonato, dijo que le decepcionó ver a tantos aficionados del Sur apoyando al club norcoreano en la semifinal ante el Suwon FC.

«No lo entiendo muy bien. El Gobierno apoyó con 300 millones de wones al llamado grupo de apoyo a ambos lados, pero en la semifinal solo apoyaron al lado norcoreano, así que me siento mal al respecto. Gritan por la reunificación, pero en el partido solo apoyaron al Norte», afirmó. EFE

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