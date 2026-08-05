«Uno queda marcado para siempre»: los cazadores de eclipses ponen rumbo a España

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De repente, el planeta se sumerge en una inquietante oscuridad de color púrpura. Las temperaturas caen. Los animales, desorientados, adoptan comportamientos inusuales. Y otros astros aparecen en el cielo mientras el Sol queda eclipsado. Este 12 de agosto, el turno es para España.

Gente de todos los rincones del mundo se prepara para vivir este espectáculo raro y sobrecogedor. Algunos se dirigen al norte español, una de las pocas regiones habitadas donde la próxima semana el Sol quedará totalmente oculto por la Luna.

«Da la impresión de que es el fin del mundo (…). Uno queda marcado para siempre cuando ve uno», describe Elizabeth Warning, una de las cuatro «cazadoras de eclipses» que hablaron con la AFP antes del fenómeno.

Esta mujer de 50 años forma parte de una pequeña comunidad, aún poco conocida, de personas que planean sus vacaciones en torno a la observación de los eclipses solares totales, que ocurren cada uno o dos años.

Sin embargo, los recientes incendios que han afectado varias regiones españolas por donde pasará la franja del fenómeno, que abarca desde Gijón hasta Palma de Mallorca, podrían poner en riesgo su viaje desde Sídney.

«Si nunca has visto un eclipse total, es algo impresionante», añade Jenny Winker, una jubilada de 60 años que vive en Saint Paul, Minnesota, en Estados Unidos.

El humo de los incendios forestales en Canadá llegaba hasta su casa, pero ella estaba interesada en seguir de cerca los fuegos -ya extinguidos— que en las últimas semanas han azotado a España.

Viajará allí con otros nueve miembros de su familia para presenciar el eclipse total, el primero visible en Europa continental desde principios de siglo.

– «Una adicción muy costosa» –

Para otros aficionados, como Ryan Milligan, el viaje será más corto.

Este especialista en física solar de la Universidad Queen’s de Belfast, en Irlanda del Norte, ya ha viajado a lugares tan diversos como Siberia, Chile y las Islas Feroe para observar 12 eclipses.

«Un eclipse total no es algo que se ve, es algo que se vive», dice a la AFP.

«La temperatura baja, la luz y las sombras no vienen de donde deberían, los colores se atenúan, hay una puesta de sol de 360 grados, los animales se van a dormir. Todo eso no se lo puedes transmitir a la gente a través de una foto, un video o un artículo de prensa», describe.

«Es esa descarga de adrenalina la que nos lleva hasta los confines de la Tierra para vivir esta experiencia en unos pocos minutos», afirma.

Una vez que pasa esa breve emoción -en España, el eclipse total durará menos de dos minutos-, los cazadores de eclipses comienzan a planear la próxima cita: «Es una adicción muy costosa, muy extraña», destaca Warning.

– A merced del clima –

También es cuestión de suerte. A veces las nubes arruinan la fiesta, como cuando Lucie Green viajó hasta la Antártida para admirar el eclipse solar total de 2021.

«Tengo una tasa de éxito de aproximadamente dos tercios», estima esta heliofísica del University College London.

Milligan también sufrió las consecuencias de los caprichos del cielo, que lo privaron del eclipse total en las Islas Feroe en 2015: «Estaba devastado (…). Sobre todo porque me dijeron que lo habría visto si me hubiera quedado en mi hotel».

A veces, el clima se porta bien: «Las nubes se disiparon» en el último momento, recuerda Warning sobre uno de sus viajes.

El eclipse de la próxima semana ocurrirá poco antes de la puesta del sol.

Las partículas procedentes de los incendios podrían crear una vista más «nublada» o «borrosa», advierte Green.

Algunos cazadores de eclipses ya están planeando un viaje para el eclipse total del próximo año, que será el más largo que los humanos podrán observar hasta el año 2114.

En Luxor, donde se encuentra el Valle de los Reyes en Egipto, el eclipse solar total durará seis minutos y 22 segundos.

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