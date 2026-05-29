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«Uruguay es un factor estabilizador en Latinoamérica», dice canciller chino a par uruguayo

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Pekín, 29 may (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, afirmó este jueves en Nueva York que «Uruguay es un motor de paz y un factor estabilizador en América Latina», durante una reunión con su par uruguayo, Mario Lubetkin, según un comunicado publicado este viernes por la Cancillería china.

Wang agradeció a su homólogo «su colaboración con otros países para proyectar una voz del Sur global, su trabajo conjunto para revitalizar la ONU y su contribución a la prevención del retorno de la ley de la selva».

El diplomático chino, que se encontraba en Nueva York para asistir a la sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU, aseguró que los lazos bilaterales se encuentran en su «mayor nivel histórico», tras la visita este año a China del presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

Wang destacó asimismo «la madurez, la estabilidad y la previsibilidad» de los lazos entre Pekín y Montevideo, al tiempo que aseveró que China «apoyará a Uruguay en la salvaguarda de su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo».

Por su parte, Lubetkin declaró que «la situación internacional actual está cambiando rápidamente y que todos los países deben mantener una visión a largo plazo para seguir el camino correcto y abordar eficazmente los diversos desafíos», según el comunicado de la Cancillería china.

Según el ministro uruguayo, Montevideo «está dispuesto a trabajar con China para fortalecer los intercambios de alto nivel, ampliar la cooperación en comercio, finanzas, energía, cultura, ciencia y tecnología, y otros campos».

La reunión se produce después de que Orsi realizara en febrero su primera visita de Estado a China, durante la cual ambos países anunciaron el refuerzo de su asociación estratégica integral y firmaron 19 acuerdos en ámbitos como comercio, agricultura, innovación, ciencia, tecnología, logística y seguridad agroalimentaria.

China es desde hace más de una década el principal socio comercial de Uruguay y el mayor destino de sus exportaciones, que en 2025 representaron cerca del 26 % del total, en su mayoría productos agroindustriales como carne bovina, soja y celulosa. EFE

aa/rrt

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