«¡Vamos Argentina, carajo!»: Milei celebra el 1-2 de Argentina ante Inglaterra

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(Añade declaraciones de Milei)

Buenos Aires, 15 jul (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró este miércoles el triunfo de Argentina por 2-1 ante Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026, que la albiceleste disputará con España el próximo domingo.

«¡Vamos Argentina, carajo!», publicó el jefe de Estado argentino en un breve mensaje en redes sociales.

Posteriormente, durante una entrevista radial, Milei expresó su «alegría inmensa» por el triunfo y sostuvo que Argentina «pasó por arriba» a Inglaterra al considerar que el equipo albiceleste fue ampliamente superior al rival durante gran parte del encuentro.

El mandatario elogió la actuación del plantel y, en particular, la de Lionel Messi, de quien afirmó que volvió a demostrar su «jerarquía» futbolística.

Consultado sobre el significado de la victoria frente a Inglaterra, Milei pidió no vincular el resultado deportivo con la cuestión de las islas Malvinas, archipiélago del Atlántico sur bajo dominación británica y cuya soberanía reclama el país suramericano.

Respecto de una eventual consagración de Argentina en la final del domingo ante España, Milei reiteró que la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, estará a disposición de la selección si los jugadores deciden celebrar allí junto a los argentinos.

Milei confirmó que seguirá la final del Mundial 2026 desde la residencia presidencial de Olivos, en la periferia de Buenos Aires, tal como hizo durante el resto del torneo.

Miles de argentinos se volcaron en la noche de este miércoles a las calles en diversas ciudades del país para celebrar el triunfo de la albiceleste ante Inglaterra y expresar su ilusión por la final que se disputará el próximo domingo ante España. EFE

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