«Victoria pírrica»: la guerra con Irán no deja claros vencedores, dicen expertos

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No hay vencedores claros tras casi cuatro meses de guerra en Oriente Medio que dejaron a Irán debilitado pero que impidió que Estados Unidos e Israel alcanzaran sus objetivos, según expertos.

El acuerdo entre Washington y Teherán aplaza cuestiones espinosas y deja a Israel al margen, allanando el camino para 60 turbulentos días de negociaciones después de la firma del memorando de entendimiento inicial en Suiza el viernes.

A continuación, un análisis de la situación de los principales actores a medida que baja la marea:

– Irán –

Irán sale de este conflicto con Estados Unidos e Israel debilitado en lo militar y lo económico, y tras sufrir golpes graves a su liderazgo.

El veterano líder supremo Alí Jamenei fue asesinado el primer día de la guerra, el 28 de febrero, y su sustituto e hijo, Mojtaba Jamenei, aún no ha aparecido en público.

Los ataques estadounidenses-israelíes eliminaron a figuras de alto perfil, pero el sistema de gobierno permanece intacto y conserva importantes cartas en la mano al entrar en negociaciones con Estados Unidos.

«Desde el punto de vista estratégico y geopolítico, el único verdadero ganador en este momento es Irán», afirmó Ross Harrison, investigador sénior del Middle East Institute y autor de «Decoding Iran’s Foreign Policy».

«Pero es una victoria pírrica», agregó Harrison, en el sentido de que «Irán ha ganado al impedir que sus adversarios… alcancen sus objetivos bélicos», aunque a «un alto precio».

Al atacar a Irán, Washington e Israel buscaban allanar el camino para el derrocamiento del gobierno iraní, poner fin a las ambiciones nucleares del país y destruir sus capacidades de misiles.

Si bien el rostro del liderazgo iraní ha cambiado, Irán ha logrado su objetivo de guerra de «sobrevivir y restablecer la disuasión», señaló Harrison.

La demostración iraní de que podía estrangular el vital estrecho de Ormuz para presionar a sus adversarios «seguirá proyectándose sobre la seguridad regional como la espada de Damocles», afirmó Burcu Ozcelik, investigadora principal de Seguridad en Oriente Medio en RUSI.

«Teherán utilizará esta vulnerabilidad para maximizar las concesiones a medida que se prolonguen las negociaciones, lo cual supone un fracaso para Washington», agregó.

«Hay muchas cosas que (Teherán) está obteniendo… que no tenía antes de la guerra. Así que… se podría argumentar que Irán ganó», declaró a la AFP Amir Handjani, del Quincy Institute, con sede en Estados Unidos.

Sin embargo, señaló que en la guerra solo se puede medir por «quién perdió más».

– EEUU –

El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró el tan anunciado acuerdo como una victoria en su cumpleaños 80, diciendo «que fluya el petróleo» y prometiendo que el estrecho, por el que antes de la guerra pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas globales, estaría completamente abierto a partir del viernes.

El fuerte aumento de los precios de la energía ha golpeado a los estadounidenses, que votarán en noviembre en unas elecciones de mitad de mandato cruciales para el control del Congreso por parte del partido de Trump.

Bernard Hourcade, especialista en Irán del centro de investigación francés CNRS, afirmó que el acuerdo para Estados Unidos era «quizá una victoria mediática, pero no una victoria política». Añadió que Washington había perdido «credibilidad» mundial a raíz del conflicto.

Para Ozcelik, «los competidores de Washington —de Moscú a Pekín— estudiarán este conflicto por lo que reveló sobre los límites del poder estadounidense, la toma de decisiones y la gestión de alianzas».

«Esas lecciones darán forma a futuras crisis muy lejos de Oriente Medio», añadió.

El acuerdo deja las cuestiones clave sobre el futuro del programa nuclear iraní para las negociaciones de 60 días.

Trump, que abandonó un histórico acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear de Irán, ha reiterado en numerosas ocasiones que el país nunca obtendría un arma nuclear, un objetivo que Teherán ha negado desde hace mucho tiempo.

– Israel –

El aplazamiento de la cuestión nuclear supone un importante revés para Israel, que ha salido del conflicto como «el gran perdedor», afirmó Handjani.

Israel perdió impulso en sus relaciones con los Estados del Golfo, señaló, además de perder capacidad de presión sobre su principal aliado, Estados Unidos.

Figuras israelíes de todo el espectro político condenaron rápidamente el acuerdo, afirmando que no garantizaría la seguridad de su país.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ante unas elecciones inminentes, ha sido objeto de duras críticas internas por no haber alcanzado los objetivos de la guerra.

También lo ha criticado Trump, quien lo calificó de ser un «tipo muy difícil» mientras criticaba los ataques en Líbano que amenazaban con descarrilar el acuerdo.

El acuerdo incluye el fin de la guerra entre Israel y Hezbolá, pero deja múltiples cuestiones sin resolver en Líbano, incluida la ayuda de Teherán a ese grupo armado.

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