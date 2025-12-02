«Volvió a ser un hombre libre», afirma esposa de expresidente de Honduras liberado en EEUU

1 minuto

Redacción Centroamericana, 2 dic (EFE).- Ana García, la esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años en Estados Unidos por narcotráfico, afirmó este martes que su esposo «volvió a ser un hombre libre» y expresó su agradecimiento por ello al mandatario estadounidense, Donald Trump.

«Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump @realDonaldTrump», escribió García en su cuenta de X.

Hernández fue liberado este lunes según los registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP), tras recibir un perdón total del presidente estadounidense.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares. EFE

gf/rf