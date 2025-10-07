«¡Vuelve, Bolsonaro!»: una marcha en Brasilia exige amnistiar a condenados por golpismo

Brasilia, 7 oct (EFE).- Cientos de simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro marcharon este martes en Brasilia para exigir una amnistía «amplia, general e irrestricta» para el líder ultraderechista y el resto de los condenados por golpismo.

Entre gritos de «¡Vuelve, Bolsonaro!» y «¡Amnistía, ya!», los manifestantes se concentraron frente a la Biblioteca Nacional y marcharon hacia el Parlamento en defensa del exmandatario, en prisión domiciliaria desde hace dos meses y condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

En la marcha, en la que se vieron carteles a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participaron varios parlamentarios y religiosos, así como el senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del ex jefe de Estado (2019-2022).

«Así como él no agachó la cabeza, nosotros no vamos a hacerlo (…) Ustedes son participantes activos de un acto más por la amnistía. Estamos a un paso de conseguir su aprobación», declaró Flávio Bolsonaro ante el público, vestido mayoritariamente de verde y amarillo, colores de la bandera brasileña.

El Partido Liberal (PL), que lidera Bolsonaro, promueve en el Congreso una amnistía para todos los condenados por la asonada golpista que tuvo lugar tras la victoria del actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de 2022.

El pasado 11 de septiembre, Bolsonaro fue condenado en la Corte Suprema a 27 años y 3 meses de prisión por «liderar» una trama, con el apoyo de antiguos ministros y mandos militares, para impedir la investidura de Lula y «perpetuarse en el poder».

Además, el Supremo ha dictado alrededor de 700 condenas por los episodios del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes, en Brasilia, para incitar una intervención militar contra Lula, quien había asumido una semana antes.

Sin embargo, el proyecto para un perdón amplio y general ha encontrado resistencias en el Parlamento, dominado por fuerzas de centroderecha que abogan por modificar el Código Penal y forzar así una rebaja de las penas impuestas a los golpistas.

Esa salida intermedia fue rechazada con vehemencia en la marcha de este martes.

«No podemos crear una ley que no beneficie en nada a quien está en prisión. O es una amnistía amplia, general e irrestricta o no la aceptaremos», afirmó el diputado del PL Marcos Antonio Pereira, más conocido como Zé Trovão, en entrevista con el canal de Youtube ‘Auriverde’.

El también diputado del PL João Chrisóstomo defendió la inocencia de Bolsonaro y espera que el capitán retirado del Ejército pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2026, algo inviable hoy por hoy.

Además de la condena por golpismo, Bolsonaro, de 70 años, fue inhabilitado en 2023 por el Tribunal Superior Electoral por abusos de poder en la campaña de 2022. EFE

