«¡Ya basta!» dice el primer ministro de Groenlandia tras la nueva amenaza de anexión de Trump

«¡Ya basta!», reaccionó el lunes el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos.

La intervención militar estadounidense en Venezuela, que ha puesto de relieve el interés de Trump por las enormes reservas petrolíferas del país, ha reavivado los temores respecto a Groenlandia por su ubicación estratégica y por sus importantes recursos minerales todavía sin explotar.

El mandatario norteamericano afirmó que Estados Unidos ahora manda en Venezuela y que sacará provecho de sus enormes reservas de petróleo.

Trump insistió el domingo en la anexión de Groenlandia, pese a los llamados de las autoridades de la isla y de Copenhague para que Washington respete su integridad territorial.

Groenlandia es un territorio autónomo danés con abundantes recursos naturales.

«Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo», declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando le preguntaron sobre el tema.

«Nos preocuparemos de Groenlandia en unos dos meses (…) hablemos de Groenlandia en 20 días», agregó el presidente norteamericano, a lo que el primer ministro groenlandés contestó con un «¡Ya basta!».

«No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las discusiones. Pero esto debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional», escribió Nielssen en Facebook.

Trump ha estremecido a los líderes europeos atacando a Caracas y capturando al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ahora está detenido en Nueva York enfrentando acusaciones por narcotráfico.

En Francia, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pascal Confavreux, expresó su solidaridad con Dinamarca y dijo al canal de televisión TF1 este lunes que «las fronteras no pueden cambiarse por la fuerza».

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, agregó en X que «nadie decide por Groenlandia y Dinamarca, salvo Groenlandia y Dinamarca», mientras que sus homólogos de Suecia y Noruega difundieron mensajes de apoyo similares.

-«Irrespetuosa»-

Por otro lado, el ministerio de Relaciones Exteriores chino instó el lunes a Estados Unidos a «dejar de usar la llamada amenaza china como excusa para buscar beneficios personales».

El mes pasado, Trump afirmó que barcos rusos y chinos estaban «por todas partes» en la costa de Groenlandia.

En una publicación en X el sábado, Katie Miller, la esposa del director de gabinete adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller, reavivó los temores de anexión publicando un mapa de Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense acompañado de la palabra «SOON» («pronto»).

Miller fue durante un tiempo asesora y portavoz de la Comisión para la Eficiencia Gubernamental (Doge), entonces dirigida por Elon Musk, y ahora trabajar para el multimillonario en el sector privado.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó la publicación de Miller como «irrespetuosa» y escribió en X que «nuestro país no está a la venta, y nuestro futuro no se decide por publicaciones en redes sociales».

Frederiksen había pedido durante el fin de semana a Washington que dejara de amenazar a su «aliado histórico» y a un territorio y un pueblo «que han dejado claramente saber que no están a la venta».

La primera ministra danesa recordó también que Dinamarca, que incluye las islas Feroe y Groenlandia, «forma parte de la OTAN y, por tanto, cuenta con la garantía de seguridad de la alianza».

