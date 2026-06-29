«Ya no hay nada para nosotros» en La Guaira, el lamento tras el doble seísmo en Venezuela

Compartir

3 minutos

Caracas, 29 jun (EFE).- Han pasado cinco días desde el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela y los supervivientes sienten que ya no les queda nada para vivir en el estado costero de La Guaira, el más afectado por la tragedia.

«Ya no hay nada, no hay nada para nosotros allá abajo, una ciudad en la que no se puede habitar, donde no hay agua, no hay luz, no hay edificios, no hay un supermercado, un hospital, no hay nada», relata a EFE con voz triste Francis Martín, quien pudo salir con vida del edificio donde vivía en el sector de La Llanada, junto a su madre, que sufrió algunas heridas mientras corría.

Ahora, ambas se hospedan en el hotel donde trabaja su madre y afirma que se han «portado muy bien» con su situación.

Martín cree que el inmueble donde vive es recuperable, pero «no sirve tener un edificio en una ciudad donde no hay nada».

La joven, de 24 años, señala que desde que nació ha vivido en La Guaira y destaca el apoyo y el aprecio que sienten todos los residentes de la región costera, cercana a Caracas, también afectada por el doble terremoto.

«Yo sé que va a ser mucho tiempo para que La Guaira tal vez pueda volver a ser lo que antes era y me duele mucho saber que no voy a poder pisar mi hogar y no voy a poder vivir ahí», lamenta.

Fuerza para sobrevivir

En la localidad de Caraballeda, Kisadia, de 52 años, se salvó de morir porque una columna frenó la caída de una pared durante el terremoto.

Sufrió algunas heridas porque se dio en la cabeza con una reja y cayó boca abajo, sus vecinos la ayudaron a salir y la animaron, mientras ella por su cuenta intentaba levantar algunos escombros.

Un conducto pequeño fue su camino para salir a la superficie.

«Yo puse fuerza, fuerza, fuerza y es cuando logré sobrevivir», explica a EFE.

Posteriormente, el jefe de seguridad ciudadana Andrés Goncalves la resguardó, la atendieron con comida y medicina y después se pudo encontrar con su hermana que sufrió daños en su vivienda en Altamira, al este de Caracas.

«Hay que buscar evacuar rápido, no pensar en lo material, porque yo perdí todo, todos perdimos en La Guaira todo», añade.

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo, tras superar el millar de fallecidos.

Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un seísmo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los terremotos que hace cinco días afectaron Caracas y seis estados del norte del país han dejado 1.450 fallecidos, de acuerdo al último balance del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

El domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas afectadas por el doble terremoto y extendió por una semana la suspensión de clases.

Los rescatistas internacionales y nacionales siguen en el operativo de búsqueda de supervivientes entre los escombros, mientras algunos residentes de La Guaira denuncian el retraso en la llegada de la ayuda a sus barrios. EFE

mg-sc/bam/lnm/acm

(foto)