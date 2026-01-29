«Zar fronterizo» de Trump promete continuar ofensiva antinmigración en Mineápolis

El «zar fronterizo» del presidente Donald Trump prometió el jueves continuar con la ofensiva contra la inmigración en Mineápolis, pero dijo que está en marcha un plan para «reducir» el número de agentes federales en esa metrópolis del norte de Estados Unidos.

El emisario presidencial Tom Homan, que llegó al lugar días atrás, hizo su primera intervención pública en Mineápolis, sacudida desde hace semanas por protestas contra la detención de inmigrantes indocumentados, en las que dos estadounidenses murieron a manos de agentes federales.

Alex Pretti, un enfermero de 37 años, falleció el sábado en un altercado con miembros de la Patrulla Fronteriza (CBP), mientras que Renee Good, de la misma edad y madre de tres hijos, murió el 7 de enero baleada en su automóvil por un agente del servicio de inmigración (ICE).

Unos 3.000 agentes encargados de combatir la inmigración ilegal fueron enviados a esta ciudad, la principal del estado de Minesota, pero Homan dijo que su equipo «trabaja en un plan de reducción» de los efectivos.

«Vamos a asegurarnos de llevar a cabo operaciones de control dirigidas y lo repito: no renunciamos en absoluto a nuestra misión. Simplemente la realizaremos de manera más inteligente», insistió.

El aumento de la cooperación por parte de las autoridades del estado, gobernado por los demócratas, es clave, señaló.

– «Mejoras» necesarias –

Steven Gagner, un diseñador de joyas de 41 años residente en Mineápolis, se mostró escéptico sobre la reducción.

«Ver para creer, porque este gobierno nos ha demostrado una y otra vez que simplemente nos miente», dijo a la AFP.

Como miembro de una red ciudadana que alerta y filma las intervenciones de ICE en su barrio afirmó que las redadas se han intensificado en los últimos tres días.

La presencia de estos agentes federales enmascarados constituye una «invasión contra nuestra democracia», fustigó el jueves el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, a quien Trump había acusado la víspera de «jugar con fuego».

Homan había dicho antes que Trump reconoció que «ciertas mejoras podrían y deberían hacerse», y aseguró que los agentes que no se comporten de forma profesional serán sancionados según los «protocolos de conducta».

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el jueves a las autoridades estadounidenses «moderación» para «evitar que manifestantes paguen con sus vidas su compromiso», en declaraciones a periodistas en Nueva York.

Los dos agentes implicados en la muerte de Pretti ya fueron suspendidos, en un procedimiento «estándar», según dijo a la AFP un portavoz de la CBP.

Homan prometió proseguir el «diálogo» con las autoridades locales, pero justificó la política del gobierno republicano, al señalar que el país tiene ahora «la frontera más segura» de su historia.

– Ecuatoriano «prófugo» –

La libertad con la que actúan agentes federales genera inquietud. Uno de ellos intentó entrar en el consulado de Ecuador en Mineápolis, según el gobierno de ese país, que pese a ser aliado de Washington emitió una nota de protesta.

Un vocero del ICE dijo a la AFP el jueves que «Jorge Miguel Bravo Uriles, un extranjero ilegal criminal de Ecuador» con una condena por conducir ebrio y detenciones por agresión sexual y agresión, huyó cuando se le identificó en una operación.

«En ningún momento los agentes de ICE ingresaron al consulado» ecuatoriano, aseguró el portavoz. «Los empleados del consulado protegieron a este extranjero ilegal que representa una amenaza para la seguridad pública. Sigue prófugo», concluyó.

En Washington, los demócratas amenazan con bloquear las partidas presupuestarias si no se hacen reformas para frenar los operativos de estilo militar de las agencias de inmigración.

El pulso continúa también en los tribunales. Un juez federal de Minesota bloqueó temporalmente la detención de refugiados que aún carecen del estatus de residentes permanentes, pero que viven legalmente allí.

Y otro magistrado federal consideró que el ICE «probablemente ha violado más órdenes judiciales en enero de 2026 de las que algunas agencias federales han violado en toda su existencia».

La senadora de Maine Susan Collins aseguró el jueves en X que el ICE, que había iniciado una operación hace unos días en ese estado del noreste, había suspendido allí sus actividades.

En cuanto a la muerte de Alex Pretti, un nuevo video difundido por varias cadenas estadounidenses, y que la AFP no pudo autenticar de inmediato, lo muestra durante un violento altercado con agentes federales, a quienes, entre otras cosas, les destroza un vehículo a patadas. Fue más de una semana antes de su muerte.

