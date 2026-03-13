‘Ángeles’, poesía hecha desde la dura realidad argentina, en el Festival de Málaga

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Málaga (España), 13 mar (EFE) .- La cineasta argentina-mexicana Paula Markovitch escribió expresamente para la joven actriz Ángeles Pradal, una película que la cineasta define como «poesía hecha desde la dura realidad» y que presentó este viernes en la sección oficial del Festival de Cine en español de Málaga.

Con Pradal, Markovich había trabajado en 2016 en ‘Cuadernos en la oscuridad’, cuando la actriz tenía ocho años. «Entonces decidí que quería escribir una historia especialmente para ella», señaló la realizadora en una rueda de prensa en el marco del certamen.

«Por eso el personaje también se llama Ángeles», remarcó Markovitc, al hablar del papel de Pradal en el filme, en el que interpreta a una niña de catorce años que vende golosinas en la calle junto con su pequeña hermana, y tiene una relación especial de amistad con David, un adulto que trabaja en un estacionamiento y que está decidido a suicidarse.

Y el título, explica la cineasta, «evidentemente hace referencia a ella, pero también a una condición humana. Somos ángeles, pero no siempre somos buenos: somos ángeles polémicos, complejos, multifacéticos. Eso es lo que he querido expresar».

Para trabajar con la joven, la realizadora partió de considerar a la niña «como una gran artista».

«No trabajo con el niño pensando que tiene habilidades menores o que necesita una contención especial. Al contrario: pienso que el niño tiene una dignidad, un misterio y una verdad que muchas veces los adultos enmascaramos culturalmente», recalca.

Una coproducción que funciona

La cinta es una coproducción entre Argentina y México (donde vive Markovitch desde hace 30 años), aunque se desarrolla en la ciudad argentina de Córdoba, lugar de nacimiento de la actriz protagonista.

Pero «también hay una realidad latinoamericana muy presente. Si bien la película está filmada en Córdoba habla mucho de las periferias latinoamericanas. Para nosotros era importante encontrar esa sustancia común que hermana a las infancias y que muestra cómo se vive fuera de las grandes ciudades» señaló la productora Paulina Villavicencio.

«Ha sido un trabajo muy colaborativo. De hecho, el año pasado filmamos otra película entre México y Argentina que se llama ‘Paisajes del fin del mundo’, hemos descubierto que esta binacionalidad que Paula vive en su día a día se traduce naturalmente en la coproducción», añadió.

La joven actriz se sintió feliz de trabajar en la película, la primera que hace como protagonista: «fue una experiencia muy linda».

«Tuve algunas dificultades porque rodamos en plena pandemia. Estuve medio enferma durante el rodaje, pero lo pude terminar. Tenía médicos y todo el equipo estuvo ahí cuando lo necesité. Costó, pero finalmente terminamos la película», confiesa.

Y para su directora fue sencillo dejarla hacer, más allá del guión: «Siempre tuve claro lo que Ángeles decidía hacer. La decisión de ella siempre estuvo clara, porque formaba parte esencial de su personaje». EFE

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