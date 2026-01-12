‘Adolescencia’ conquista los Globos de Oro en los apartados de televisión

2 minutos

Beverly Hills, 11 ene (EFE).- El fenómeno de Netflix ‘Adolescencia’ conquistó este domingo los Globos de Oro en los apartados de televisión, logrando cuatro premios, seguido del drama médico ‘The Pitt’ y la comedia ‘The Studio’, que acumularon dos galardones cada uno.

La serie sobre un joven de 13 años llamado Jamie, arrestado por el asesinato de una compañera de clase, se llevó el galardón de mejor miniserie, mientras que los británicos Owen Cooper y Stephen Graham repitieron la misma fórmula de los Emmy y se alzaron con el Globo de Oro a mejor actor y mejor actor de reparto.

También Erin Doherty, que interpreta a la psicóloga en el tercer capítulo de la serie, se hizo con el de mejor actriz de reparto.

Por su parte, ‘The Studio’, de Apple TV+, y la serie de médicos ‘The Pitt’, de HBO Max, vencieron en las categorías a mejor serie de comedia o musical y drama, respectivamente.

Los protagonistas de ambas series, Seth Rogen y Noah Wyle también recibieron su reconocimiento en los apartados a mejor actor en serie de comedia o musical y drama.

Con su triunfo, Wyle le arrebató al mexicano Diego Luna el Globo de Oro, quien se encontraba nominado en la misma categoría por su interpretación como Cassian Andor en la serie de Disney+ ‘Andor’.

Rogen, quien da vida a un ejecutivo de Hollywood en la serie que él mismo creo, alardeó de su triunfo ante figuras consagradas en la comedia al recibir su premio.

«Creo que los otros nominados son increíbles. Steve Martin, Martin Short especialmente, recuerdo haber crecido viéndolos toda mi vida y pensando que algún día les ganaría», comentó, despertando las risas del público.

Los premios a mejor intérprete femenina recayeron en Michelle Williams, por su trabajo en la miniserie ‘Dying for Sex’; Rhea Seehorn, por ‘Pluribus’ en drama; y por segundo año consecutivo, Jean Smart volvió a subirse al escenario para recoger el Globo de Oro por la comedia ‘Hacks’. EFE

mvg/gpv/raa

(foto)(video)