‘Ahora me ves 3’ conquista la taquilla mundial con 75 millones de dólares de recaudación

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 17 nov (EFE).- ‘Ahora me ves 3’ se posiciona como uno de los grandes estrenos del año con su debut en el número uno de taquilla en Estados Unidos -donde recaudó 21 millones de dólares-, pero también a nivel internacional, lo que eleva su taquilla global a 75 millones en el fin de semana.

‘Ahora me ves 3’ ha sido un éxito inesperado. La nueva entrega de la saga, que no contaba con nueva película desde 2016, reúne al elenco original de la saga encabezado por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher y Morgan Freeman.

‘The Running Man’, protagonizada por uno de los actores de moda, Glen Powell y que se esperaba que liderara la taquilla en su primer fin de semana en salas, se quedó en segunda posición, con 28,2 millones de dólares en todo el mundo, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

La tercera película que más ha recaudado es ‘Predator: Badlands», dirigida por Dan Trachtenberg, que se estrenó el pasado 3 de noviembre rompiendo el récord de recaudación de la saga Alien, y que ha conseguido acumular en dos semanas 136 millones de dólares.

En el cuarto puesto de recaudación se encuentra ‘A pesar de ti’, el drama romántico que sigue manteniendo sus cifras y que ha recaudado este fin de semana cuatro millones de dólares. Desde su estreno el pasado 24 de octubre acumula 82 millones de dólares en todo el mundo.

La cinta de terror ‘Black Phone 2’, dirigida por Scott Derrickson, baja al quinto puesto con 2,7 millones de dólares recaudados en todo el mundo este fin de semana para una cifra global de 127 en todo el mundo.

Una taquilla que comienza a animarse tras varias semanas en mínimos y que espera con expectación el estreno esta semana de la segunda entrega de ‘Wicked’, con Ariana Grande y Cynthia Erivo, que ya ha batido récords de preventa de entradas. EFE

