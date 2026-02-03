‘Arco’, la cinta de los Óscar que busca devolver la esperanza climática a los más jóvenes

David Álvarez

Ciudad de México, 3 feb (EFE).- En pleno 2026 la esperanza climática es muy baja para muchos de los jóvenes que tendrán que vivir en un mundo en el que las condiciones metereológicas no parecen sencillas, aunque películas de animación nominadas al Óscar como ‘Arco’ (2025) y su talento de doblaje mexicano se empeñan en demostrar que aún hay esperanza para los más pequeños de la casa.

“Hay cosas maravillosas de la vida, siempre han estado y probablemente sigan estando. Pero hay otras muy urgentes en las que la estamos cagando y eso es lo que le vamos dejando a los jóvenes. Es bonito oír historias del futuro que sean esperanzadoras, pero no solo por ser esperanzadoras”, explica el actor Alfonso Borbolla (Backdoor) en entrevista con EFE.

La trama de la cinta se traslada al año 2075 en el que Iris, una niña de 10 años, ve caer del cielo a un misterioso chico con un traje de arcoíris futurista. Tras este encontronazo, los dos tendrán que sobrevivir en una década en la que las tormentas son devastadoras, los incendios arrasan los barrios y los robots se encargan de educar a los menores.

Los humoristas que completan la localización mexicana, Memo Villegas (‘La hora de los valientes’) y Daniel Tovar (‘Mirreyes vs Godinez’), coinciden con Borbolla en que “debe ser muy difícil para los papás de hoy en día explicar este mundo”, uno en el que según el metraje, es posible que cada vez sea más difícil poder estar con tus hijos.

“(En la cinta) los padres de ella no están y hay un robot que es humano y la ama. Están usando a favor la tecnología para no solo servirles, sino para quererla. Si yo como padre no puedo estar, hay una máquina ahí que te va a querer”, comentó Villegas sobre este aspecto de la historia.

Esta idea sobre la tecnología en el universo de ‘Arco’ se argumenta desde un prisma “positivo” para Borbolla, que considera esta automatización como algo que “acompaña y no nos suplanta”, y pide que dejemos atrás ideas como que la inteligencia artificial nos pueda suplantar.

“Me gusta la idea de que la tecnología está un poco al servicio y esta lógica de que se nos va a revelar la humanidad es porque no pensamos que la tecnología nos puede ser muy fiel, así que ¿por qué no construimos un mundo en donde vivamos en armonía con eso que inventamos?, se pregunta.

Los intérpretes doblan a Dougie, Stewie y Frankie, tres hermanos que no son tomados en serio por haber visto a un niño volando con un disfraz de arcoíris, un reflejo para Tovar de como “estar clavado (obsesionado) con algo y tener un ideal” te hace parecer “raro” y que “no encajas en esta sociedad”, aunque aun así se muestra optimista por las generaciones más jóvenes que quieren “cooperar” y entender al de al lado.

“Creo que aunque ahorita hay una generación que de pronto está en el poder e intentan dividir el mundo en muchas facciones, hay otra generación que justo dice, pues lo más chido es cooperar y ver que no soy tan diferente el de enfrente, que lo más padre es mirar por el bien de todos”, reflexionó.

Para Villegas, esa colaboración es la base más importante de la cinta que además puntualiza que en el futuro “no va a ser solo entre generaciones, sino entre el trabajo de miles de años” y quizás para 2075 la cooperación “entre máquinas y humanos”.

Respecto a la nominación de la película francesa al Óscar, los tres bromean con por fin haber llamado la atención de la Academia en sus carreras, aunque aseguraron que lo más importante es que “hayan reconocido a una película que merece estar ahí arriba”, peleando con cintas de Netflix o Disney.

