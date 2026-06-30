‘Ask Marwa’, el chatbot marroquí que rompe el tabú sobre la salud menstrual

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Marta Donat

Rabat, 30 jun (EFE).- Marruecos da un paso en la educación sexual y lanza ‘Ask Marwa’, un chatbot confidencial y gratuito en Whatsapp diseñado para responder a las dudas de las adolescentes sobre salud menstrual y reproductiva en un país donde este tema es tabú.

La iniciativa, presentada este lunes en el Colegio Nacional de Salud Pública (ENSP) de Rabat, nace de la mano de la ONG marroquí Proyecto Soar, con la colaboración del Ministerio marroquí de Sanidad, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el apoyo del Gobierno de Canadá.

El objetivo principal es crear un espacio digital seguro y sin estigmas donde las adolescentes marroquíes puedan tener acceso a información verificada por médicos para hacer preguntas de forma anónima y recibir las respuestas adecuadas en cualquier momento y lugar. Para iniciar la conversación, solo tienen que mandar un mensaje a un número de teléfono.

La herramienta, disponible en cuatro idiomas (darija o dialecto marroquí, árabe clásico, francés e inglés), pretende dar respuesta al 73 % de adolescentes que afirman necesitar una mayor educación sexual en Marruecos, según informa el Proyecto Soar.

La asociación aclara que según un estudio de 2019 la mitad de las niñas marroquíes que van al colegio no conocen de dónde viene la sangre del periodo menstrual y más de tres cuartos no entienden la biología básica de la menstruación.

Romper el tabú

La urgencia de este proyecto reside en la necesidad de derribar barreras culturales arraigadas en la sociedad. «Todo lo que rodea a la menstruación, la pubertad y la salud reproductiva es un poco tabú», declara a EFE Maryam Montague, la fundadora del proyecto Soar.

Además, añade que «existe el problema de la ‘hshuma’ (la vergüenza) sobre el cuerpo que cambia». Ante esta realidad, la herramienta busca normalizar los procesos biológicos y lograr que las adolescentes se sientan acompañadas.

Por ello, la elección del nombre no es casual. «Queríamos un nombre típicamente marroquí y que se reconociera aquí», afirma Montague.

Los creadores eligieron el nombre tradicional de mujer, Marwa, para rebajar la incomodidad, generar cercanía y conseguir que las usuarias la perciban casi como a una «mejor amiga».

Inteligencia artificial supervisada por médicos

A diferencia de otras herramientas tecnológicas que pueden generar respuestas erróneas o desinformación, este chatbot cuenta con el aval del Ministerio de Sanidad marroquí y la verificación de expertos sanitarios.

El ingeniero y desarrollador del chat, Hadi Akharas, afirma a EFE que «si la IA tiene una promesa, es la de compartir el conocimiento de forma democrática» y que su objetivo es «hacer más fácil que las jóvenes tengan apoyo y respondan a preguntas que son importantes para ellas con seguridad, con empatía y con mucha confianza en que están obteniendo las respuestas correctas».

Para lograrlo, Akharas detalla que no diseñaron un producto estático que se entrena una sola vez a puerta cerrada, sino un sistema «en constante evolución» en el que el equipo humano supervisa el aprendizaje del bot. EFE

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