‘Backrooms’, la cinta más taquillera del estudio A24 en EE.UU. con 100 millones de dólares

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Los Ángeles (EE.UU.), 3 jun (EFE).- Seis días después de su estreno, la película de terror ‘Backrooms’ se ha convertido en la más taquillera en Estados Unidos del estudio A24 al superar los 100 millones de dólares, informó el medio especializado Deadline.

La película dirigida por el influencer y youtuber Kane Parsons superó el récord establecido por ‘Marty Supreme’ en diciembre del año pasado, cuando alcanzó 96 millones de dólares en la taquilla nacional.

La cinta protagonizada por Timothée Chalamet aun conserva el título de la más taquillera del estudio independiente a nivel mundial al haber alcanzado 191 millones de dólares.

Se prevé que el filme de Parsons también supere esa marca, pues actualmente ha acumulado 136 millones de dólares a nivel mundial y todavía falta que estrene en países como España, Alemania y Francia, mercados con gran potencial taquillero.

Antes de superar a la película de Josh Safdie, ‘Backrooms’ desbancará a la ganadora del Óscar ‘Todo a la vez en todas partes’, que sumó 148 millones de dólares en total y que se posiciona como la segunda más lucrativa de la historia del estudio.

La cinta de Parsons, inspirada en una leyenda urbana de internet sobre una dimensión paralela de la que es difícil escapar, logró el mejor estreno de la historia para una producción de terror original.

El filme superó ampliamente las expectativas al recaudar 81 millones de dólares en Estados Unidos y 118 millones en todo el mundo durante su estreno.

Antes de su lanzamiento, las proyecciones apuntaban a unos 20 millones de dólares para una producción cuyo presupuesto fue inferior a los 10 millones.

Parsons, de 20 años, se convirtió en el director más joven con una película número uno en taquilla, superando el récord de Josh Trank, quien a los 27 años situó ‘Chronicle’ (2012) en primer lugar con 22 millones de dólares.

El éxito de ‘Backrooms’ y de ‘Obsession’, del también youtuber Curry Baker, una película que contó con un presupuesto menor a un millón de dólares y que actualmente supera los 155 millones de dolares en taquilla mundial, sugiere un cambio en la industria cinematográfica, cada vez más dispuesta a apostar por creadores surgidos de internet. EFE

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