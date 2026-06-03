‘Belén’, de Dolores Fonzi, comparte liderazgo de Premios Sur con la sorpresa ‘Gatillero’

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Buenos Aires, 3 jun (EFE).- ‘Belén’, la película dirigida por Dolores Fonzi y favorita de la vigésima edición de los Premios Sur con 16 nominaciones, compartió este martes el liderazgo de la principal gala del cine argentino con la sorpresiva ‘Gatillero’, de Cristian Tapia Marchiori, al obtener ambas cinco estatuillas.

La película de Fonzi, ‘Belén’, inspirada en la historia de una mujer criminalizada por un aborto espontáneo, ganó el Premio Sur a la mejor película de ficción y obtuvo además los galardones a mejor guion adaptado, mejor montaje, mejor actriz de reparto y mejor actriz revelación, estos dos últimos para Camila Pláate.

Al recibir uno de los premios, Fonzi pidió un minuto de silencio por Agostina Vega, la adolescente asesinada el pasado sábado en un caso que ha generado conmoción en Argentina, y llamó a sumarse a las movilizaciones previstas para este miércoles bajo la consigna ‘Ni Una Menos’.

Cristian Tapia Marchiori, por su parte, sorprendió al alzarse con el premio a mejor dirección por ‘Gatillero’, una película rodada en un único plano secuencia que narra la historia de un sicario recién salido de prisión y que también obtuvo los galardones a mejor guion original, mejor fotografía, mejor sonido y mejor maquillaje y caracterización.

«En Argentina estamos luchando por sostener muchos de nuestros derechos conquistados en todos los ámbitos; en el trabajo, en la salud, en la cultura, en género, en ciencia y también en educación», afirmó la actriz Julieta Díaz en una de sus intervenciones en la gala.

‘El Eternauta’, la adaptación de Bruno Stagnaro de la icónica historieta del argentino Héctor Germán Oesterheld, protagonizada por Ricardo Darín, se quedó con la estatuilla a mejor serie de ficción, y fue presentada por Fernán Mirás y Leticia Brédice con bromas sobre la abundancia de series en la industria audiovisual.

La película de Kleber Mendonça Filho, ‘El agente secreto’, se quedó con el premio a mejor película iberoamericana.

Reconocimientos especiales

Lucrecia Martel, considerada una de las voces más influyentes del cine latinoamericano contemporáneo y autora de filmes como ‘La Ciénaga’, ‘La niña santa’, ‘Zama’ y ‘Nuestra tierra’, recibió el Premio Sur de Honor.

«Es mucho más que una gran directora, es una artista enorme. Sus películas nos conmueven, nos incomodan y nos llenan de preguntas», dijo sobre Martel la actriz Mercedes Morán.

También fueron distinguidos con el Premio Sur de Honor la actriz Cecilia Roth, una de las intérpretes argentinas de mayor trayectoria internacional, y el productor Luis Scalella.

Luis Brandoni, una de los actores más reconocidos de Argentina, fallecido el pasado abril a los 86 años, fue homenajeado por «una vida sostenida sobre convicciones profundas: el compromiso con la verdad, la justicia, la democracia y los valores éticos que defendió con coherencia y coraje».

Uno de los discursos de conmemoración al actor, que hizo hincapié en su férrea oposición al peronismo, fue abucheado por el público presente, y minutos más tarde, los conductores de la gala, Andrea Frigerio y Juan aludieron al episodio al señalar: «Tenemos que ser una comunidad con distintos colores». EFE

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