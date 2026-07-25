‘Blade Runner 2099’, ‘Spaceballs’ y Del Toro, protagonistas del segundo día de Comic-Con

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Mónica Rubalcava

San Diego (EE.UU.), 24 jul (EFE).- El futuro distópico de ‘Blade Runner 2099’, la irreverente sátira espacial de ‘Spaceballs: The New One’ y el universo fantástico de Guillermo del Toro con ‘El laberinto del fauno’, fueron los grandes protagonistas es viernes del segundo día de la Comic-Con de San Diego, California.

Protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer, ‘Blade Runner 2099’ llegará a Prime Video el próximo 25 de noviembre. La plataforma presentó las primeras imágenes de la serie, descrita por su productora ejecutiva y creadora, Silka Luisa, como «el renacimiento» de la franquicia cinematográfica creada por Ridley Scott.

Ambientada 50 años después de ‘Blade Runner 2049’, seguirá a Cora (Schafer), una fugitiva que asumirá la identidad de una Blade Runner y tendrá que aliarse con Olwen (Yeoh), una replicante que afronta el final de su vida, con quien desarrollará una tensa relación.

Durante el panel, Schafer aseguró que el proyecto «ha sido uno de los trabajos más intensos» que ha realizado en su carrera, mientras que la ganadora del Óscar por ‘Everything Everywhere All at Once’ explicó que se interesó por la propuesta de Luisa debido al reto de interpretar a alguien que no era humano.

«¿Pero qué significa ser humano, al final del día?», cuestionó Yeoh sobre uno de los puntos clave de la historia.

En ese mismo panel, los entusiastas de Tolkien tuvieron acceso al primer tráiler de la tercera temporada de ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’, que mostrará el camino de Sauron en la creación del Anillo Único.

«La política se vuelve más compleja, los conflictos emocionales son más profundos y los personajes hacen sacrificios reales que tienen un costo», explicó el ‘showrunner’ J.D. Payne.

De la Tierra Media al irreverente espacio de Mel Brooks

La audiencia dejó atrás los conflictos de la Tierra Media para adentrarse en la divertida galaxia de ‘Spaceballs: The New One’, la secuela de la parodia ochentera de ‘Star Wars’ que Mel Brooks convirtió en un clásico de culto y que ahora regresa con el impulso de Josh Gad y bajo la dirección de Josh Greenbaum.

Un abarrotado Hall H, la sala principal de la convención, acompañó al elenco original y a las nuevas incorporaciones en el recorrido que llevó a hacer realidad esta historia, casi cuatro décadas después del estreno de la cinta original.

Los primeros adelantos de la película, que llegará a las salas en abril de 2027, también dejaron claro que la secuela conservará el tono satírico que convirtió a ‘Spaceballs’ en un clásico de la comedia.

Fiel a su espíritu de parodiar las grandes franquicias de Hollywood, el equipo presentó en tono de broma un supuesto plan para expandir el universo de la saga «hasta el año 2148», con precuelas, secuelas, películas derivadas y hasta adaptaciones infantiles.

«Al final del día, todo se trata sobre el arte», dijo sarcásticamente Gad.

Aunque Brooks, de 100 años, no estuvo presente físicamente, su figura dominó el panel. Gad lo describió como «uno de los humanos más divertidos del mundo», mientras se mostraban imágenes de su participación en el proceso creativo de la nueva cinta, en la que retoma su papel como el sabio Yogurt.

Entre otras producciones estuvo ‘Lanterns’, la nueva serie de DC sobre los Linternas Verdes, que seguirá a sus protagonistas como detectives mientras investigan un oscuro asesinato en Nebraska.

El segundo día culminó con la celebración del 20 aniversario de ‘El laberinto del fauno’, donde Guillermo del Toro, acompañado por parte del elenco y el cinefotógrafo Guillermo Navarro, recordó momentos clave de la película y su legado, mientras se presentaba la nueva versión restaurada en 4K de la cinta, que regresará a los cines por su aniversario.

Durante el encuentro, el director mexicano reflexionó sobre la vigencia de la historia y el impacto que ha tenido entre nuevas generaciones de espectadores, mientras los protagonistas compartieron recuerdos de una producción que marcó sus carreras y que dos décadas después continúa despertando interés entre el público.

El sábado se perfila como el día más esperado de la Comic-Con, con el regreso de Marvel tras su ausencia el año pasado y el debut de Apple TV, que presentará sus próximos proyectos. EFE

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