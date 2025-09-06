‘Calle Málaga’, con Carmen Maura y Marta Etura, premiada por el público en Venecia
Venecia (Italia), 30 ago (EFE).- La película ‘Calle Málaga’, dirigida por la realizadora la hispano-marroquí Maryam Touzani, y protagonizada por Carmen Maura y Marta Etura, recibió este sábado el premio del público de la sección Spotlight de la 82 edición del Festival de Venecia.
Es el único galardón que se entrega en esta sección, inaugurada este año y que ofrece películas que innovan en su relación con el público y en la que también participaba ‘Un cabo suelto’, del uruguayo Daniel Hendler.
Un filme en el que Maura interpreta a María Ángeles, una mujer que vive sola en su Tánger natal y que recibe ilusionada la visita de su hija Clara (Marta Etura), hasta que esta le suelta de golpe que quiere vender la casa familiar porque necesita el dinero y pretende que su madre se vaya a vivir con ella a Madrid. EFE
