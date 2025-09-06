The Swiss voice in the world since 1935

‘Calle Málaga’, con Carmen Maura y Marta Etura, premiada por el público en Venecia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Venecia (Italia), 30 ago (EFE).- La película ‘Calle Málaga’, dirigida por la realizadora la hispano-marroquí Maryam Touzani, y protagonizada por Carmen Maura y Marta Etura, recibió este sábado el premio del público de la sección Spotlight de la 82 edición del Festival de Venecia.

Es el único galardón que se entrega en esta sección, inaugurada este año y que ofrece películas que innovan en su relación con el público y en la que también participaba ‘Un cabo suelto’, del uruguayo Daniel Hendler.

Touzani recogió el premio, que lleva el nombre del recientemente fallecido Giorgio Armani -al que se dedicó una fuerte ovación- junto al coguionista y productor de la cinta, Nabil Ayouch.

La directora, que escribió este filme para enfrentarse a la muerte de su madre, aseguró que no podía recibir el premio sin acordarse del «horror infringido con tanta impunidad, cada segundo, a la gente de Gaza, a la gente de Palestina».

«Como madre, hoy, puedo considerarme afortunada solo por poder mirar a mi hijo hablar», algo que no pueden hacer «muchas madres que se han quedado sin hijos y muchos niños, sin padres». «¿Cuántos más hasta que este horror acabe?», se preguntó.

Touzani quiso lanzar un llamamiento a no «perder nuestra humanidad» y señaló que el «el arte es un hogar para la esperanza, la libertad y la humanidad».

‘Calle Málaga’ es un filme en el que Maura interpreta a María Ángeles, una mujer que vive sola en su Tánger natal y que recibe ilusionada la visita de su hija Clara (Marta Etura), hasta que esta le suelta de golpe que quiere vender la casa familiar porque necesita el dinero y pretende que su madre se vaya a vivir con ella a Madrid.

Es el tercer largometraje de Touzani tras ‘Adam’ (2019) y ‘Le bleau du caftan’ (‘El caftán azul’, 2022), ambas presentadas en Cannes.

‘Calle Málaga’, al igual que ocurrió con sus dos trabajos anteriores, ha sido seleccionada por Marruecos como su candidat al Óscar a mejor filme internacional.

Para Maura ha sido su regreso a un festival que en 1988 le concedió el premio a mejor actriz por su interpretación en ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, de Pedro Almodóvar.

La española aseguró en un encuentro con la prensa española en Venecia que el rodaje de ‘Calle Málaga’ había sido el más duro de su carrera porque está en casi la totalidad de los planos y porque la directora, la hispano-marroquí Maryam Touzani, «es muy exigente» y le gusta hacer muchas tomas de cada escena. EFE

gsm-agf

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR