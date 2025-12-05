‘Chiqui’ Arce asume las riendas de Libertad tras despido del argentino Pablo Guiñazú

1 minuto

Asunción, 5 dic (EFE).- El exjugador y entrenador paraguayo Francisco ‘Chiqui’ Arce asumió este viernes la conducción de Libertad tras el despido del argentino Pablo Guiñazú, quien estuvo al frente del equipo durante tres meses.

«Abrimos juntos un nuevo capítulo, con la misma pasión y dedicación de cuando defendiste los colores del club, sumando el liderazgo y experiencia para dirigir. ¡Que sea con éxito, Bienvenido a tu casa profe Chiqui!», publicó el Gumarelo en la red social X.

‘Chiqui’ Arce, exseleccionador de Paraguay entre 2011 y 2012, volvió al club donde inició su carrera como entrenador, en la reserva de Libertad, que dirigió durante las temporadas de 2006 y 2007.

Como jugador también militó en ese equipo entre 2004 y 2005, tras su transferencia del Gamba Osaka de Japón.

El último equipo que comandó fue Guaraní, desde el 21 de marzo de 2024 hasta el 2 de junio de pasado, cuando fue cesado del cargo.

Arce, quien ha desarrollado la mayoría de su carrera en Paraguay, pasó igualmente por los banquillos de Olimpia y Cerro Porteño en dos etapas distintas.

Libertad cesó el lunes a Guiñazú, quien estuvo al frente de 14 partidos, que incluye tres victorias, seis empates y cinco derrotas.

El elenco repollero tendrá que recomponerse en 2026 después de culminar el torneo Clausura en octavo lugar con 26 puntos, a 18 de distancia del campeón Cerro Porteño. EFE

nva/laa