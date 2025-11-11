‘Cristobal’ y ‘La virgen roja’, ganadoras de los Yvonne Blake a mejor vestuario 2025

Madrid, 11 nov (EFE).- El vestuario de la serie ‘Cristobal’, sobre la vida del diseñador Cristobal Balenciaga, y el de la película ‘La virgen roja’ han sido los ganadores de la II edición de los premios Yvonne Blake a mejor diseño de vestuario, organizados por la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos y audiovisuales de España.

Los premios, que se han concedido este martes con una gala en el Teatro Capitol de Madrid, en la que el Premio de Honor ha ido a manos del diseñador de vestuario y escenógrafo Pedro Moreno -con dos Goyas en su haber, además del Premio Nacional de Teatro y la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España- por su trayectoria «ejemplar en el mundo del teatro, la ópera, la zarzuela y el cine», ha señalado la organización.

Durante la gala, Arantxa Ezquerro, Mónica García y Nuria Satos han recogido su premio a Mejor Diseño de Vestuario en Largometraje por ‘La Virgen Roja’.

Para Pepo Ruiz Dorado, Bina Daigeler, Karin Quijada y Txaro Diego ha sido el premio a Mejor Diseño de Vestuario en Serie por ‘Cristóbal’.

En la categoría de Teatro y Danza han resultado ganadores Carmen De Giles y Flores De Giles por ‘Divinas Palabras’.

Mientras que el Mejor Diseño de Vestuario en Espectáculo Lírico y Musical ha sido para Gabriela Salaverri por ‘La Verbena de la Paloma’.

El Premio Internacional al Mejor Diseño de Vestuario en Largometraje ha sido para Carlo Poggioli por ‘Parthenope’ (Italia).

Ha habido una mención Especial Internacional a Aapee Critical Costume, por su destacada labor educativa y de investigación interdisciplinar sobre el vestuario en la cultura y la historia.

Los premios Yvonne Blake (Manchester, 1940-Madrid, 2018) llevan el nombre de la célebre diseñadora de vestuario hispano-británica, presidenta de la Academia de Cine desde 2016 hasta su fallecimiento, con una larga trayectoria en las artes escénicas y audiovisuales tanto nacional como internacional.

La gala ha contado con una invitada de honor, la diseñadora británica Jenny Beavan, ganadora de tres Oscar por su trabajo en ‘Una habitación con vistas’, ‘Mad Max:Fury road’ y en 2022 por ‘Cruella’. EFE

