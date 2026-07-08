‘Cuti’ Romero, el ‘desobediente’ que mantiene a flote a Argentina

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Óscar González

Kansas City (E.UU.), 8 jul (EFE).- Más allá del liderazgo y goles de Leo Messi, las rondas eliminatorias que ha vivido al límite la selección argentina han tenido como protagonista a Cristian Romero, el defensor ‘desobediente’ que, con un gol de cabeza y otro que nació de una jugada suya en momentos decisivos, ha mantenido a flote a la campeona del mundo.

«El Cuti tiene esas cosas. Hay veces que le decimos que no vaya, pero él va igual. Tiene una fuerza y unas ganas de ir hacia adelante impresionantes… A veces nos agarramos la cabeza en el banco porque deja el hueco atrás, pero su intuición lo lleva a ir». Lo dijo el técnico Lionel Scaloni en 2024, cuando Argentina ganó un amistoso a Ecuador gracias a un robo en el centro del campo de Romero y una asistencia posterior a Ángel di María que se convirtió en el único gol. Y tienen vigencia hoy.

Contra Egipto, se convirtió en el héroe que abrió el camino de la remontada, en el minuto 79, y pudo ser el villano si no llega a ser por Leandro Paredes, con un corte icónico en el minuto 90 que había pillado al defensa en campo egipcio.

Su gol reanimó a Argentina ante Egipto, como lo había hecho días antes otro tanto contra Cabo Verde, en el minuto 11 de la prórroga -aunque la FIFA se lo dio en propia puerta a Diney Borges- que supuso el 3-2 definitivo.

Así es Cristian Romero, ‘Cuti’ desde su infancia o ‘Cutie’ (lindo en inglés) como creían que era en Corea del Sur, a donde llegó su amistad con Son, excompañero del Tottenham. Un defensa convertido en este Mundial en el mejor socio de Messi, asistente en los dos goles del cordobés.

Capitán de la zaga sin brazalete, banda que sí ha llevado en el Tottenham, Romero desespera y asombra a partes casi iguales a Scaloni. «Es un central increíble. A veces tiene que ahorrarse algunos desplazamientos, porque 50 o 60 metros corriendo no está bien, y sobre todo se cansa y deja al equipo un poco mal parado atrás. Pero prefiero que haga eso a que se deje estar», resaltaba el técnico en aquel amistoso de hace dos años ante Ecuador.

Componente de la ‘banda del palo santo’, junto a Lisandro Martínez y Nahuel Molina, los tres jugadores que se dedican a ahumar sus habitaciones para acabar con las malas vibraciones -ritual que arrastran desde Catar 2022- Romero recoge ahora el fruto de una dura recuperación contrarreloj, tras sufrir un esguince de rodilla que a punto estuvo de dejarle fuera del Mundial.

Fue a mediados de abril, durante un partido de la Premier, en el que chocó con el portero del Sunderland, cómo no, tras subir al ataque. Sufrió un esguince de rodilla de grado 2 y le diagnosticaron de seis a ocho semanas de recuperación. Llegaría muy justo al Mundial.

Scaloni le esperó. No en vano, desde que le hizo debutar en 2021, ha estado en todas las conquistas de la Albiceleste; 2 Copas América, 1 Finalissima y 1 Mundial. Y el tiempo le ha acabado dando la razón, el defensa, que ha llamado la atención del Barcelona y al que quiso el Atlético de Madrid, se ha convertido en un recurso cuando el partido necesita de épica.

Y así lo expresó en las redes sociales, tras derrotar a Egipto, lo dejó claro: «La vida por esta camiseta siempre. Jamás, pero jamás duden. Vamos Argentina siempre». EFE

og/car

(foto)