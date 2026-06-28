‘Dibu’ Martínez: «El siguiente partido podré atajar y entrenar normal»

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Arlington (EE.UU), 28 jun (EFE).- Emiliano Martínez, guardameta de la selección argentina, se mostró contento, tras el partido ante Jordania, porque cada vez «las sensaciones son mejores» y en el próximo encuentro, contra Cabo Verde, el 3 de julio en Miami, podrá «atajar y entrenar normal».

El ‘Dibu’ Martínez se rompió el dedo anular de la mano derecha durante la disputa de la final de la Europa League con el Aston Villa, en mayo pasado, y durante ese tiempo ha estado jugando con una protección y con unos entrenamientos especiales para proteger la zona lastimada.

El sábado, recibió su primer gol en el Mundial, pese a lo que se mostró satisfecho. «Estoy cada vez mejor. Obviamente, no es lo mismo que te metan gol o no, pero las sensaciones son las mejores», indicó en la zona mixta del estadio AT&T de Arlington (Dallas), donde Argentina se impuso a Jordania por 3-1.

El guardameta le pidió jugar a Lionel Scaloni, que remozó prácticamente todo el equipo, al estar asegurado el primer puesto del grupo. «He estado mucho tiempo sin podre entrenar y jugar los partidos es lo mejor que puedo hacer para mejorar. Yo creo que en el siguiente partido podré atajar y entrenar normal», aseguró. EFE

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