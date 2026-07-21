‘Dibu’ Martínez pone en duda su continuidad en selección argentina tras derrota con España

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Buenos Aires, 21 jul (EFE).- Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero titular de la selección argentina de fútbol, puso en duda su continuidad bajo los tres palos de la Albiceleste tras la derrota con España por la final del Mundial 2026, según publicó este martes en redes sociales.

«Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado», afirmó el guardameta de 33 años en una publicación en Instagram que incluyeron imágenes suyas en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde se disputó la final en la que no pudo contener el remate de Ferran Torres que dio el segundo título mundial a la ‘Roja’. EFE

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