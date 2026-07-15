‘Dibu’ Martínez supera a Fillol como el portero argentino con más presencias en mundiales

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(Actualiza con más datos)

Atlanta (EE.UU), 15 jul (EFE).- El portero de Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martinez se convirtió este miércoles, en la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra, en el arquero de la Albiceleste con más presencias en citas mundialistas al atajar en 14 partidos.

‘El Dibu’ llegó a la semifinal del Mundial 2026 con 13 encuentros disputados en Copas del Mundo, entre Catar 2022 y este torneo, igualando a Ubaldo Fillol, pero hoy en Atlanta superó ese registro.

Martínez igualó al histórico Fillol, campeón mundial en 1978, en el compromiso ante Suiza.

Para llegar a este registro, ‘el Dibu’ primero superó a Sergio Romero, quien entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 llegó a 12 partidos al atajar todos los compromisos de esas dos ediciones.

Luego igualó a ‘el Pato’ Fillol, cuyas 13 presencias se distribuyen en tres mundiales: uno en Alemania 1974, siete en Argentina 1978 y cinco en España 1982.

Detrás de Martínez y Fillol, aparece ‘Chiquito’ Romero con 12 partidos, luego Nery Pumpido con 9 entre México 1986 e Italia 1990. Los siguen Sergio Goycochea y Antonio Roma con 6, y Roberto Abbondanzieri y Daniel Carnevali con 5.

Un total de 19 porteros han custodiado al menos por algunos minutos el arco argentino en alguna Copa del Mundo. EFE

sd-car/hbr

(foto)