‘El agente secreto’ se impone como mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro

Beverly Hills, 11 ene (EFE).- El suspense histórico brasileño ‘El agente secreto’, del director Kleber Mendonça Filho, se impuso este domingo como la mejor película de habla no inglesa en la 73º edición de los Globos de Oro, una categoría a la que también optaba la española ‘Sirat’.

El filme venció a la coreana ‘No Other Choice’, la francesa ‘Un simple accidente’, dirigida por el iraní Jafar Panahi; Sentimental Value’, la representante de Noruega o la emotiva ‘La voz de Hind’, , que compite por Túnez y gira entorno una niña palestina de cinco años, cuya desgarradora llamada de emergencia a la Media Luna Roja se hizo viral a principios de 2024.

Este suspense histórico, escrito y dirigido por el director brasileño Kleber Mendonça Filho, sigue a Marcelo (Wagner Moura), un experto en tecnología y fugitivo que viaja a su ciudad natal, Recife, durante el Carnaval, buscando reencontrarse con su hijo, solo para descubrir que la ciudad es un lugar más peligroso de lo que esperaba.

Ambientada en el Brasil de 1977, el reparto está liderado por el actor brasileño Wagner Moura, conocido por series como ‘Narcos’ o ‘Elite Squad’, junto a Maria Fernanda Candido y Gabriel Leone.

‘El agente secreto’ le valió a Filho el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes de 2025. EFE

