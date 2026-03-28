‘El Carpazo’, festival de música independiente en Ecuador, vuelve tras nueve años en pausa

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Quito, 28 mar (EFE).- ‘El Carpazo’, festival de música independiente, que estuvo en pausa durante nueve años, vuelve a Ecuador con diez grupos ecuatorianos y con «Crudo Means Raw», referente del rap y hip hop colombiano, como invitado internacional, informaron este sábado a EFE los organizadores.

Entre 2011 y 2016, ‘El Carpazo’ se consolidó como el festival referente de la música independiente en Ecuador. Con carpas de circo de gran formato como escenarios, una programación que dio prioridad a las bandas nacionales como artistas principales y un compromiso ambiental presente en cada edición.

Fundado por José Fabara, ‘El Carpazo’ marcó un hito al convertirse en el primer festival de música independiente del país en cobrar entrada de manera exitosa.

Este 2026, el festival regresa el próximo 11 de abril, en el Club La Campiña, en el parque Bicentenario, de Quito, con la apuesta de -desde la autogestión-, volver a convocar al público que alguna vez vivió la euforia de la carpa y propiciar la transmisión cultural hacia nuevas generaciones.

‘El Carpazo’ 2026

Al igual que en ediciones anteriores, ‘El Carpazo 2026’ ofrecerá una experiencia integral de un día completo, donde las carpas de circo, el arte, la naturaleza y la comunidad se articulan en torno a la celebración de la vida.

La curaduría de esta edición da prioridad, como ha sido tradición, a la música local, y apuesta por la calidad y diversidad artística por encima de las lógicas comerciales.

El cartel balancea artistas de amplia trayectoria con talentos emergentes de distintas regiones del país, reflejando el compromiso del festival con la escena independiente ecuatoriana.

EL festival reúne este año a Swing Original Monks, La Máquina Camaleón, Tanque, San Pedro Bonfim, Jatun Mama (Imbabura), Mel Mourelle (Esmeraldas), Flix Pussy Cola, Funkee Bom, Melissa Santa María y Ravia dentro de las propuestas locales.

Además, desde la escena internacional el festival recibirá al artista colombiano de rap/hip hop Crudo Means Raw, quien se presentará por primera vez en Ecuador.

Por otro lado, ‘El Carpazo’ desde sus inicios ha integrado causas ambientales en sus ediciones, vinculando la música con la naturaleza como valores inseparables.

Este año, el festival da continuidad a ese compromiso apoyando a la conservación de aves andinas, especies amenazadas por la deforestación y el cambio climático.

Así se concretó una alianza con la Fundación Cóndor Andino para conservar especies en el Chocó Andino ecuatoriano, por lo que ‘El Carpazo’ destinará un dólar por cada entrada vendida, a los proyectos de conservación del bosque nublado e investigación del águila andina.

«Este retorno reafirma la resiliencia de la cultura independiente, al realizarse sin fondos públicos ni grandes auspiciantes», señalan los organizadores.

Agregan que, desde un modelo de producción autónomo, ‘El Carpazo’ impulsa la cadena económica que nutre al ecosistema cultural y consolida su rol como el evento que abrió el camino para la música independiente en Ecuador, dejando una huella histórica en el legado cultural y musical del país. EFE

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