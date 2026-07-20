‘El Mayo’ Zambada, el líder del Cartel de Sinaloa que acabó en cadena perpetua en EE.UU.

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Nueva York, 20 jul (EFE).- Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el histórico líder del Cartel de Sinaloa que durante más de cuatro décadas dirigió desde la clandestinidad una de las mayores redes criminales del mundo, terminó este lunes condenado a cadena perpetua por un tribunal federal de Nueva York.

Zambada (El Álamo, Sinaloa, 76 años) nació y creció en el estado mexicano que, junto a Durango y Chihuahua, integra el conocido como Triángulo Dorado, una región montañosa que durante décadas fue uno de los principales centros de producción de drogas de México.

A diferencia de otros grandes capos que buscaron exhibir su poder, ‘El Mayo’ construyó su influencia desde la sombra. Siempre se presentó como «un campesino más» y mantuvo durante décadas un perfil bajo que permitió a las autoridades mexicanas y estadounidenses perseguirlo sin éxito hasta 2024.

«El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo», dijo en una entrevista con la revista Proceso en 2010, una de las dos únicas que concedió durante su vida pública.

Hijo de agricultores y marcado por la muerte de su padre cuando tenía 12 años, Zambada trabajó desde joven en el campo y como lavacoches antes de incorporarse al narcotráfico en 1969.

Su ascenso coincidió con la transformación del crimen organizado mexicano tras la caída del Cartel de Guadalajara a finales de los años ochenta. Zambada fue ganando poder hasta convertirse, junto a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Héctor ‘El Güero’ Palma y otros socios, en uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa.

Mientras ‘El Chapo’ acumulaba notoriedad, Zambada optó por permanecer oculto en las sierras del noroeste mexicano, rodeado de un reducido círculo de confianza.

«De (Pancho) Villa dijeron igual, que era terrorista… Ahora Estados Unidos nos va a decir terroristas a nosotros», afirmó en 2021 al periodista mexicano Diego Enrique Osorno, en la última entrevista conocida antes de su captura.

Tras la detención y extradición de ‘El Chapo’ entre 2016 y 2017, Zambada quedó como la principal figura histórica del Cartel de Sinaloa, aunque la organización sufrió numerosos golpes de las autoridades estadounidenses, incluido el proceso contra su hijo Vicente Zambada Niebla, ‘El Vicentillo’, quien colaboró con la Justicia estadounidense en el juicio contra Joaquín Guzmán.

La caída de ‘El Mayo’ llegó en julio de 2024, cuando fue trasladado a Estados Unidos tras aterrizar en una avioneta cerca de Texas junto a Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’. Según su versión, fue engañado y llevado contra su voluntad al país vecino.

Meses después, ante un tribunal federal de Nueva York, se declaró culpable de los cargos de narcotráfico que pesaban contra él. Este lunes, el juez Brian Cogan, el mismo que condenó a ‘El Chapo’, le impuso la pena máxima: cadena perpetua.

Antes de conocer la sentencia, Zambada leyó una carta en la que pidió perdón a las personas y familias afectadas por sus actividades criminales, reclamó el fin de la violencia en México e instó a los jóvenes a alejarse del narcotráfico.

«Nadie gana en este tipo de guerra», afirmó durante la audiencia en español. «No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad», añadió.

La sentencia no incluyó una multa económica, pero sí ordenó el decomiso de 15.000 millones de dólares, la cantidad solicitada por la Fiscalía como equivalente a los beneficios obtenidos por sus actividades criminales.

La defensa había pedido que, debido a sus problemas de salud, fuera trasladado a una prisión médica. Zambada llegó a la sala caminando con dificultad y mostró problemas para seguir la audiencia incluso con traducción simultánea.

En 2010, cuando todavía permanecía oculto en las montañas mexicanas, había admitido que sentía «pánico» ante la posibilidad de ser encarcelado en Estados Unidos y no descartaba suicidarse.

«Si me atrapan o me matan, nada cambia (…) El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción», dijo entonces. EFE

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