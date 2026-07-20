‘El Mayo’ Zambada se disculpa ante el juez y pide que cese la violencia en México

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Nueva York, 20 jul (EFE).- El narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada se disculpó este lunes frente al juez antes de conocer su sentencia y pidió que cese la violencia en México y en otros lugares.

‘El Mayo’, que fue condenado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo, leyó una carta ante el juez Brian Cogan en la que pidió perdón por sus actos a todas las personas y familias afectadas e instó a los jóvenes a que eviten «cometer los mimos errores» que él. EFE

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