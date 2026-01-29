‘El Monstruo’, «el hombre más buscado» de Perú, llega a Lima extraditado desde Paraguay

1 minuto

Lima, 28 ene (EFE).- El peruano Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’ y considerado «el hombre más buscado» de su país, llegó este miércoles a Lima a bordo de un avión de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras haber sido extraditado desde Paraguay, bajo la acusación de ser el cabecilla de una violenta organización criminal.

La aeronave arribó a una base de la aviación policial que colinda con el aeropuerto internacional de Lima, en medio de un gran despliegue de las fuerzas de seguridad y de la expectativa de la prensa local, que ha hecho un seguimiento minucioso de su retorno al país.

Moreno, quien fue capturado en Paraguay el 24 de septiembre pasado, deberá responder ante las autoridades peruanas por la acusación de haber cometido delitos como homicidio, robo, extorsión, secuestro y organización criminal. EFE

dub/fgg/eav

(foto) (video)