‘El Monstruo’ recibe 3 años de prisión preventiva en Perú tras ser extraditado de Paraguay

Lima, 9 feb (EFE).- La Justicia de Perú dictó este lunes tres años de prisión preventiva para Erick Moreno, conocido con el apodo de ‘El Monstruo’, un líder criminal que fue extraditado desde Paraguay para ser investigado por delitos como pertenencia a organización criminal, extorsión, homicidio y lesiones graves seguidas de muerte.

La decisión fue tomada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior del distrito de Puente Piedra-Ventanilla, en el norte de Lima, por la presunta comisión del delito de pertenencia a organización criminal, informó el Poder Judicial.

El Ministerio Público agregó que la medida fue solicitada por Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, en el caso que se sigue contra ‘Los injertos del cono norte’, nombre con el que la Policía peruana conoce a la organización criminal que encabezaba Moreno.

El pasado viernes, durante la audiencia judicial en el que se evaluó el pedido de prisión preventiva, Moreno se mostró arrepentido y pidió perdón por los asesinatos cometidos por la organización criminal que lideraba en el norte de Lima.

‘El Monstruo’ aseveró que durante el primer mes y medio que estuvo preso en Paraguay se entregó a Dios y se arrepintió de sus actos al mando de la banda criminal.

«Yo no me creo un inocente. Tengo mis errores. He hecho las cosas mal. He sido una persona incrédula que le ha hecho daño al pueblo. He pecado contra Dios. No me estoy aquí victimizando ni que me bajen una condena. Lo que yo debo pagar, lo voy a pagar, porque es causa de mi desobediencia», señaló en su alegato de defensa.

Moreno, que fue capturado en Paraguay en octubre de 2025, estaba prófugo de la Justicia peruana desde 2023 para evitar una condena de 32 años de cárcel que se le impuso en otro caso por secuestro, hurto, homicidio y sicariato (asesinato por encargo).

A pesar de su pedido de perdón, el líder criminal cuestionó que en el expediente se le imputen delitos que asegura no haber cometido, al argumentar que el nombre de ‘Los injertos del Cono Norte’ fue usado por otros grupos criminales que supuestamente se aprovecharon de la popularidad de su banda.

‘El Monstruo’ compareció a la audiencia por videoconferencia, desde la sala de audiencias de prisión de la Base Naval del Callao, que es vigilada por la Marina de Guerra del Perú y donde también están presos Vladimiro Montesinos, la mano derecha del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y líderes terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

