‘El ser querido’, la película «más difícil» que han hecho el tándem de Sorogoyen y Peña

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Alicia García de Francisco

Cannes (Francia), 16 may (EFE).- Cuando al director Rodrigo Sorogoyen y a la guionista Isabel Peña se les pregunta por ‘El ser querido’, afirman sin dudar que es la «película más difícil» que han hecho y la que más retos les ha planteado en cada una de sus fases.

«Dudas desde el día uno hasta el día mil», asegura a EFE Peña, a lo que Sorogoyen apunta que «es un guion muy libre». «No hemos querido sujetarnos a las reglas, hemos querido romper mucho con cualquier parecido a un guion y con el arco dramático, con la dramaturgia».

Para Sorogoyen es «mucho más fácil rodar y escribir un thriller» como ‘As bestas’ (2022), su película anterior, que lo que han hecho para ‘El ser querido’, que se presenta este sábado en la competición de Cannes.

Faltan apenas unas horas para la sesión de gala en la que se proyectará la película, el sol brilla en Cannes y el director y la guionista -que han trabajado juntos en el cine desde ‘Stockholm’ (2013)- esperan emocionarse al ver su trabajo rodeados de mucha gente querida y compañeros.

«Espero que no nos paralicemos», dice Sorogoyen un poco nervioso, mientras que Peña señala que al final de los pases siempre percibes si los espectadores han conectado o no con la película. «Ojalá sintamos que la gente está haciendo el viaje que les ofrecemos», agrega la guionista.

El viaje es una historia sobre la relación de un director de cine (Javier Bardem) con su hija (Victoria Luengo), a la que abandonó siendo una niña y ahora la contrata como actriz esperando así reconstruir una relación inexistente.

Una película que nació de una conversación con amigos en la que empezaron a hablar de sus padres y de las paternidades, lo que se unió al hecho de que querían hacer algo totalmente diferente a ‘As Bestas’, sobre personas más afines a ellos. Querían volver a trabajar con Luengo y soñaron con tener a Bardem.

De esa conjunción de cosas, de esas ganas de hablar de la paternidad y de las relaciones paternofiliales, surgió la película. Y en el proceso sintieron el deseo de profundizar en el ambiente casi familiar que se desarrolla durante un rodaje o en la masculinidad tóxica.

Todo ello está en un filme que escribieron pensando expresamente en Bardem y Luengo, algo que «es la primera vez» que hacen. Y que fue casi un acto de kamikazes porque aún no tenían el sí del actor. «Pero si crees que vas a fallar, seguramente no haríamos películas», afirma Sorogoyen.

Y trabajar con Bardem ha sido mucho más de lo que se esperaban. «Aparte de conocer a una persona maravillosa y muy sencilla, seguramente es la estrella menos estrella que existe en el star system, ha sido una gozada currar con él», dice el cineasta.

«Es inteligentísimo, muy currante, muy profesional, muy sencillo, como he dicho antes, muy divertido. Le encanta divertirse, lo cual le aúna mucho a mí. Y luego, lo que más me ha sorprendido de él es el riesgo que toma todo el rato todas las tomas, las distintas. Sin miedo a equivocarse. Es muy valiente en ese sentido», recuerda el director, que también alaba el trabajo de Luengo. EFE

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